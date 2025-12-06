Κακοκαιρία Byron: Εκκενώνεται χωριό μετά την υπερχείλιση παραπόταμου του Ενιπέα

Η κακοκαιρία Byron επηρέασε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και «σάρωσε» αρκετές περιοχές, που έχουν έλθει αντιμέτωπες με σημαντικές προκλήσεις, όπως η υπερχείλιση παραπόταμου του Ενιπέα, στη Λάρισα.

Όπως μεταφέρουν τοπικά μέσα, έως κι αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη γέφυρα μεταξύ Μεγάλου με Μικρού Ευυδρίου.

Νωρίτερα, μηνύματα 112 εστάλησαν στους κατοίκους της Υπέρειας, να εκκενώσουν τον οικισμό και να μετακινηθούν προς την πόλη των Φαρσάλων και σε κατοίκους των κοινοτήτων Λεύκης, Ορφανών, Φύλλου, Αμπελώνα και Ηλιά του Δήμου Παλαμά να βρίσκονται σε επιφυλακή λόγω κινδύνου υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα.

«Βρέχει κι ο κόσμος φοβάται», δηλώνουν στο larissanet.gr οι ντόπιοι της επαρχίας των Φαρσάλων, οι οποίοι έμειναν ξάγρυπνοι όλο το βράδυ, με τον φόβο μιας νέας κλιμάκωσης των καιρικών φαινομένων.

«Το νερό είναι 1 με 1,5 μέτρο από το χείλος για να βγει στη μεγάλη κοίτη» είπε περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κούρετας στην ΕΡΤ, εξηγώντας, πως υπάρχει υπερχείλιση σε ένα παραπόταμο όπου δεν υπάρχει σταθμήμετρο και έχουν βγει τα νερά στα χωράφια προς το μικρό χωριό της Υπέρειας, με 20 κάτοικους.

Όσο υπάρχει ροή στον Ενιπέα και η στάθμη του σημειώνει άνοδο, οι αρχές βρίσκονται σε μεγάλη επιφυλακή για αυτό και ζητήθηκε πολύ νωρίς το πρωί να γίνει εκκένωση του χωριού εδώ της Υπέρειας. Ο Ενιπέας έχει φουσκώσει, είναι στα όριά του και αν συνεχίσει έτσι, όπως λένε εδώ οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς είναι ένα χωριό έχει ζήσει φαινόμενα πλημμυρικά και με τον «Ιανό» και με τον «Ντάνιελ». Αυτή τη φορά το πρόβλημα δημιουργήθηκε από έναν παραπόταμο, από την άλλη πλευρά του χωριού που έχει υπερχειλίσει, έχει πλημμυρίσει καλλιεργήσιμες εκτάσεις και απειλεί το χωριό.