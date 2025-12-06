ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Κακοκαιρία Byron: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Αθηνών λόγω πτώσης βράχων

Σε ποια άλλα σημεία έχει διακοπεί η κυκλοφορία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κακοκαιρία Byron: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Αθηνών λόγω πτώσης βράχων Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
0

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Αθηνών προχώρησε η Τροχαία λόγω πτώσης βράχων στο οδόστρωμα, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου (6/12).

Αρχικά έκλεισε η μεσαία και δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας από το ύψος του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα, ωστόσο πλέον παραμένει κλειστή μόνο η δεξιά.

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, παραμένουν σε ισχύ η διακοπή κυκλοφορίας από χθες λόγω των προβλημάτων, που δημιούργησε η κακοκαιρία Byron, σε τρία σημεία.

Συγκεκριμένα, σε:

  • οδό Περάματος από το ύψος της Αγ. Τριάδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το λιμάνι, στην περιοχή Νέα Πέραμος
  • οδό Βραυρώνος από το ύψος του αρχαιολογικού χώρου Βραυρώνας έως τη λεωφόρο Βραυρώνας
  • Ιρλανδική διάβαση Λ. Βραυρώνας στη θέση γέφυρα Βρύσης.
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ BYRON ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΜΑΝΔΡΑ

Ελλάδα / Καταστροφές από την κακοκαιρία Byron: Αυτοκίνητα σε αυλές σπιτιών - Ποτάμια οι δρόμοι στη Νέα Πέραμο

Μια «απέραντη λίμνη» το αεροδρόμιο στα Μέγαρα - Ανέβηκε η στάθμη του νερού στον Κηφισό - «Μας ξύπνησαν μνήμες του παρελθόντος» λέει ο αντιδήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας
LIFO NEWSROOM
 
 