Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία Byron - Σε ποιες περιοχές θα επικεντρωθούν τα έντονα φαινόμενα

Βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, σήμερα Σάββατο (6/12) στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, καθώς η κακοκαιρία Byron σταδιακά υποχωρεί.

Τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θεσσαλία, Κρήτη, νησιά ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

Αναλυτικά:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία (στην Πιερία, την Ημαθία και την Χαλκιδική) καθώς και στην ανατολική Μακεδονία (κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια).

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 και στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 6 έως 14 και στη Θράκη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αστατος με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια - παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα πελάγη βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από αργά το απόγευμα στα ανατολικά βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα. Τα φαινόμενα στην Κρήτη μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα ανατολικά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές τις πρωινές ώρες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Πρόγνωση για την Κυριακή

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.