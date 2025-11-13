Καιρός - Μαρουσάκης: Πιθανή έλευση πολικών αέριων μαζών το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου

Ο χειμώνας αναμένεται να προσεγγίσει τη χώρα το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση καιρού του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Ήδη από τις προηγούμενες ημέρες, ο γνωστός μετεωρολόγος στις προγνώσεις του, είχε επισημάνει πως μετά την καλοκαιρία και τις σχεδόν ανοιξιάτικες συνθήκες των τελευταίων ημερών, το σκηνικό θα αλλάξει και οι περισσότερες περιοχές της χώρας θα μπουν και επίσημα στον χειμώνα.

Αναλυτικότερα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στην πρόγνωσή του το πρωί της Πέμπτης, ανέφερε ότι οι υψηλές βαρομετρικές πιέσεις που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα, σηματοδοτούν και τις εξαιρετικά καλές καιρικές συνθήκες.

Μέχρι και την Τρίτη, κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι η ηλιοφάνεια και οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, παρότι οι ημέρες θα ξεκινούν με κρύο νωρίς το πρωί.

Τότε όμως, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο γνωστός μετεωρολόγος, «θα σπάσει αυτός ο αντικυκλώνας και θα αρχίσει να περιορίζεται αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό και άρα να ανοίγει ο δρόμος για τις κακοκαιρίες».

«Πάμε και πάλι σε φθινοπωρινό μοτίβο με κάποιες ενδείξεις, να θέλουν να μας προσεγγίζει και λίγο ο χειμώνας στο τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, δηλαδή προς το τέλος του Νοεμβρίου. Ίσως προς το τέλος του μήνα να δούμε κάποιες αέριες πολικές μάζες να φθάνουν μέχρι και τα βορειότερα τμήματα της χώρας μας», κατέληξε στην πρόγνωσή του.