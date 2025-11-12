Καιρός - Μαρουσάκης: Εν αναμονή νέου βαρομετρικού χαμηλού και βαρυχειμωνιάς την επόμενη εβδομάδα

Για «βαρυχειμωνιά» κάνει λόγο ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στη νέα πρόγνωση του για τον καιρό των επόμενων εβδομάδων, η οποία αναμένεται να απασχολήσει και τη χώρα μας.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στη νέα ανάρτησή του για την πορεία του καιρού, εξηγεί αρχικά πως τις διαδοχικές κακοκαιρίες που έπληξαν τη χώρα, ακολουθούν τα επόμενα εικοσιτετράωρα ήπιες συνθήκες, όπως ηλιοφάνεια αλλά και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Ωστόσο, οι συνθήκες αυτές δε θα διαρκέσουν για πολύ, καθώς την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η έλευση νέου βαρομετρικού χαμηλού, το οποίο φέρνει ξανά ένα φθινοπωρινό καιρικό μοτίβο.

Παράλληλα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει πως την επόμενη εβδομάδα επίσης, το προγνωστικό σύστημα «Ηρακλής», φέρνει βαρυχειμωνιά σε μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, ενώ «τμήμα της πολικής αέριας μάζας θα απασχολήσει και τη χώρα μας».

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό

«Μετά και τις διαδοχικές κακοκαιρίες που έδωσαν μεγάλο όγκο νερού σε αρκετές περιοχές και μάλιστα τοπικά με μεγάλη ένταση, οι καιρικές συνθήκες αρχίζουν και βελτιώνονται και έτσι τις επόμενες αρκετές ημέρες ο ήπιος καιρός θα κυριαρχήσει σε ολόκληρη τη χώρα.

Αιτία γι' αυτή την εξέλιξη το πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων που σημειώνουμε στον πρώτο χάρτη μας με το γράμμα "Υ" και που σταδιακά αυτό θα εξαπλωθεί πάνω από τη χώρα μας.

Παρόλα αυτά σήμερα και αύριο θα δούμε λίγες βροχές για περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο. Μετά και αυτό το διήμερο οι υπόλοιπες ημέρες μέχρι περίπου και την άλλη Τρίτη θα χαρακτηρίζονται από ηλιοφάνεια, ήπιους ανέμους, μεγάλο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος (χαμηλή θερμοκρασία το πρωί, υψηλή το μεσημέρι), αλλά και τοπικά πυκνές ομίχλες με έμφαση τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Προς τα μέσα της άλλης εβδομάδας όπως σημειώνουμε και στον δεύτερο χάρτη μας βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα μας βάλει και πάλι σε φθινοπωρινό καιρικό μοτίβο.

Μέσα στην άλλη εβδομάδα το παγκόσμιο προγνωστικό μας σύστημα "ΗΡΑΚΛΗΣ" βάζει στην κατάψυξη μεγάλο τμήμα της Γηραιάς Ηπείρου όπως φαίνεται και στον τελευταίο μας χάρτη.

Οι ενδείξεις επιμένουν ότι μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα τμήμα αυτής της πολικής αέριας μάζας θα απασχολήσει και τη χώρα μας χωρίς όμως ακόμα να είμαστε σε θέση να δώσουμε περισσότερα στοιχεία καθώς ο προγνωστικός ορίζοντας είναι ακόμη ασταθής και αρκετά μεγάλος».