Ίλιον: Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν για φάρσα τοποθέτησης βόμβας σε σχολείο

Δύο 17χρονοι συνελήφθησαν, οι οποίοι έκαναν τηλεφωνική φάρσα για τοποθέτηση βόμβας σε σχολείο στο Ίλιον.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων κατά συναυτουργία.

Οι συλλήψεις για την φάρσα σε σχολείο

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική κλήση σε σχολική μονάδα στο Ίλιον, κατά την οποία άγνωστοι ανέφεραν την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου, με τη συνδρομή άλλων αστυνομικών, μετέβησαν άμεσα στο σημείο όπου έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και διενήργησαν ενδελεχή έλεγχο σε όλους τους χώρους, χωρίς να εντοπιστεί ύποπτο αντικείμενο.

Στη συνέχεια, όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία, κατόπιν αξιοποίησης και διασταύρωσης πληροφοριών σε συνεργασία με τη διοίκηση της σχολικής μονάδας, προέκυψε ότι η επίμαχη τηλεφωνική κλήση είχε πραγματοποιηθεί από δύο ανήλικους μαθητές, που χρησιμοποίησαν την τηλεφωνική σύνδεση συμμαθήτριάς τους.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

