Απειλή για βόμβα έξω από ιδιωτικό κολέγιο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας - Μία σύλληψη

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Τετάρτης (17/12) μετά από τηλεφώνημα για βόμβα σε ιδιωτικό κολέγιο που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άτομο άφησε σημείωμα στην είσοδο του κολεγίου, στο οποίο αναγραφόταν ότι θα σημειωθεί έκρηξη στις 20:55.

Μία σύλληψη μετά την απειλή για βόμβα έξω από ιδιωτικό κολέγιο στην Αλεξάνδρας

Το χρονικό περιθώριο παρήλθε χωρίς να καταγραφεί κάποια έκρηξη και το σημείωμα για βόμβα έξω από κολέγιο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας αποδείχτηκε φάρσα.

Οι Αρχές προχώρησαν και σε μία σύλληψη ενός νεαρού άνδρα, βουλγαρικής καταγωγής, που φέρεται να ομολόγησε την πράξη.

Στο σημείο μετέβησαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβεστική, ενώ έσπευσαν και τα ΤΕΕΜ.