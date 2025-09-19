Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο River West - Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο και διπλανά καταστήματα

Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο River West και καταστήματα που στεγάζονται δίπλα σε αυτό, μετά από τηλεφώνημα για βόμβα που προηγήθηκε, το μεσημέρι.



Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου, άνδρας άγνωστης ταυτότητας, τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση, λέγοντας ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα εντός του εμπορικού καταστήματος, χωρίς να δίνει, ωστόσο, χρονικό περιθώριο.



Στο σημείο βρέθηκαν ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, Αστυνομία και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του River West και άλλων καταστημάτων, δίπλα σε αυτό.

Μετά τους απαιτούμενους ελέγχους, οι αρχές φέρονται να κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το απειλητικό τηλεφώνημα ήταν φάρσα.