ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ηγουμενίτσα: Πώς έγινε το δυστύχημα με τον 11χρονο - «Η δίδυμη αδελφή του ήταν στο σχολείο»

Ο 11χρονος μαθητής αισθάνθηκε αδιαθεσία και ειδοποιήθηκε η μητέρα του που τον παρέλαβε - Μια σύλληψη για το τροχαίο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ηγουμενίτσα: Πώς έγινε το δυστύχημα με τον 11χρονο - «Αισθάνθηκε αδιαθεσία και έφυγε από το σχολείο αλλά η δίδυμη αδελφή του παρέμεινε» Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Σκοτώθηκε 11χρονος μαθητής στην Ηγουμενίτσα καθώς παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 58χρονη.

Ο μαθητής είχε φύγει από το σχολείο του στην περιοχή Λαδοχώρι της Ηγουμενίτσας και απ’ ότι φαίνεται κατευθυνόταν προς το κατάστημα που έχει ο πατέρας του στην περιοχή.

Ηγουμενίτσα: Πώς έγινε το δυστύχημα με τον 11χρονο

«Το παιδί αισθάνθηκε αδιαθεσία και επικοινωνήσαμε με τη μητέρα του παιδιού. Ήρθε άμεσα στο σχολείο, το παρέλαβε και έφυγαν», είπε στο MEGA ο Κυριάκος Τσόδουλος, διευθυντής του δημοτικού σχολείου, προσθέτοντας πως η δίδυμη αδελφή του παιδιού είχε παραμείνει στο σχολείο.

Λίγα μέτρα μακριά από το κατάστημα του πατέρα του, ο 11χρονος παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε η 58χρονη, ενώ στο σημείο επικράτησε πανικός, με το παιδί να διακομίζεται στο νοσοκομείο.

Ο άτυχος μαθητής αρχικά μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ η 58χρονη οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο, έχει συλληφθεί.

 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λέρος: Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που το έσωσε τη ζωή

Ελλάδα / Λέρος: Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που του έσωσε τη ζωή

Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί, που σώθηκε από σοβαρό ατύχημα στη Λέρο το 2023, προσέφερε δωρεά 115.000 ευρώ στο Νοσοκομείο της Λέρου ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, ενισχύοντας σημαντικά τις υποδομές της Χειρουργικής Κλινικής
LIFO NEWSROOM
Αντιδράσεις για την απόλυση του Πάρι Ρούπου – Ανακοίνωση από την Εργατική Ομάδα Stand-up Κωμικών & Improv ηθοποιών

Ελλάδα / Αντιδράσεις για την απόλυση του Πάρι Ρούπου – Ανακοίνωση από την Εργατική Ομάδα Stand-up Κωμικών & Improv ηθοποιών

Η Ομάδα χαρακτηρίζει την απόλυση «επικίνδυνο προηγούμενο» που, όπως υποστηρίζει, «νομιμοποιεί τον εργοδοτικό έλεγχο στις ζωές των εργαζομένων εκτός εργασίας»
LIFO NEWSROOM
«Απόλυση για αντιφασιστική σάτιρα»: Η ανακοίνωση του Πάρι Ρούπου μετά την απόλυση από την Pizza Fan

Ελλάδα / «Απόλυση για αντιφασιστική σάτιρα»: Η ανακοίνωση του Πάρι Ρούπου μετά την απόλυση από την Pizza Fan

Ο κωμικός αναφέρει ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά όσων υποκίνησαν την επίθεση μίσους εις βάρος του, ενώ ευχαρίστησε συναδέλφους και καλλιτέχνες για τη δημόσια στήριξή τους
LIFO NEWSROOM
 
 