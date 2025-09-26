Ηγουμενίτσα: Πώς έγινε το δυστύχημα με τον 11χρονο - «Η δίδυμη αδελφή του ήταν στο σχολείο»

Σκοτώθηκε 11χρονος μαθητής στην Ηγουμενίτσα καθώς παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 58χρονη.

Ο μαθητής είχε φύγει από το σχολείο του στην περιοχή Λαδοχώρι της Ηγουμενίτσας και απ’ ότι φαίνεται κατευθυνόταν προς το κατάστημα που έχει ο πατέρας του στην περιοχή.

Ηγουμενίτσα: Πώς έγινε το δυστύχημα με τον 11χρονο

«Το παιδί αισθάνθηκε αδιαθεσία και επικοινωνήσαμε με τη μητέρα του παιδιού. Ήρθε άμεσα στο σχολείο, το παρέλαβε και έφυγαν», είπε στο MEGA ο Κυριάκος Τσόδουλος, διευθυντής του δημοτικού σχολείου, προσθέτοντας πως η δίδυμη αδελφή του παιδιού είχε παραμείνει στο σχολείο.

Λίγα μέτρα μακριά από το κατάστημα του πατέρα του, ο 11χρονος παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε η 58χρονη, ενώ στο σημείο επικράτησε πανικός, με το παιδί να διακομίζεται στο νοσοκομείο.

Ο άτυχος μαθητής αρχικά μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ η 58χρονη οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο, έχει συλληφθεί.