ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Θανατηφόρο τροχαίο στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από ΙΧ

Το παιδί επέστρεφε στο σπίτι του από το σχολείο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Θανατηφόρο τροχαίο στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από ΙΧ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στην Ηγουμενίτσα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονη παρέσυρε 11χρονο μαθητή.

Σύμφωνα με το thespro.gr, το παιδί, επιστρέφοντας στο σπίτι του από το σχολείο, επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο και παρασύρθηκε από το διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Pizza Fan απέλυσε τον Πάρι Ρούπο επειδή το απαίτησε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος

Ελλάδα / Η Pizza Fan απέλυσε τον Πάρι Ρούπο επειδή το απαίτησε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος

Ορισμένα αστεία από πρόσφατη παράσταση του Πάρι Ρούπου χαρακτηρίστηκαν από τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο «ανθελληνικά», με τον ίδιο να προχωρά μάλιστα σε προσωπική επίθεση, αποκαλώντας τον κωμικό «ακροαριστερό σκουπίδι»
LIFO NEWSROOM
Βοιωτία: «Πρέπει να βρούμε κάποια να κάνει τη μάνα μου» - Η 62χρονη ήθελε να φύγει στο εξωτερικό

Ελλάδα / Βοιωτία: «Πρέπει να βρούμε κάποια να κάνει τη μάνα μου» - Η 62χρονη ήθελε να φύγει στο εξωτερικό

Οι έρευνες των Αρχών έχουν εστιάσει στις συνθήκες θανάτου της μητέρας της 62χρονης - Την ίδια ώρα αποκαλύφθηκε πως το σπίτι στο οποίο κατοικεί ανήκει στον γιο της
LIFO NEWSROOM
Μαρινέλλα: «Τα μάτια της εξακολουθούν να είναι κλειστά» - Ένας χρόνος μετά την κατάρρευση της σπουδαίας τραγουδίστριας στο Ηρώδειο

Ελλάδα / Μαρινέλλα: «Τα μάτια της εξακολουθούν να είναι κλειστά» - Ένας χρόνος μετά την κατάρρευσή της στο Ηρώδειο

Σήμερα είναι ακριβώς ένας χρόνος, από την ημέρα που η Μαρινέλλα κατέρρευσε στη σκηνή του Ηρωδείου, λίγη ώρα μετά την έναρξη της μεγάλης συναυλίας της
LIFO NEWSROOM
Απαγόρευση social media για ανηλίκους κάτω των 16 ετών στην Ελλάδα εξετάζει η κυβέρνηση

Ελλάδα / Απαγόρευση social media για παιδιά κάτω των 16 ετών στην Ελλάδα εξετάζει η κυβέρνηση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε σε ομλία του, ότι: «Σκεφτόμαστε την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 16 ετών και κάτω, όπως γίνεται και στην Αυστραλία»
LIFO NEWSROOM
 
 