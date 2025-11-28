Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η πρώην επόπτρια Δυτικής Αττικής

Ελεύθερη αφέθηκε, με τον όρο να εμφανίζεται δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα, η πρώην επόπτρια Δυτικής Αττικής που κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως στην υπόθεση της 28χρονης Κυριακής Γρίβα, η οποία δολοφονήθηκε έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων.

Κατά την απολογία της, η κατηγορούμενη επανέλαβε ότι δεν ήταν παρούσα όταν η Κυριακή Γρίβα μπήκε στο τμήμα, υποστηρίζοντας πως την είδε μόνο τη στιγμή που αποχωρούσε. Ανέφερε ότι δεν αντιλήφθηκε κάποιον κίνδυνο και ότι, κατά την άποψή της, δεν στοιχειοθετείται δόλος σε βάρος της.

«Δεν ήμουν παρούσα όταν η Κυριακή μπήκε στο τμήμα. Την είδα να φεύγει και άκουσα να λέει ότι θα πάρω περιπολικό. Επέστρεψα στο γραφείο μου για να πάρω τα πράγματά μου. Δεν αντιλήφθηκα να υπάρχει κίνδυνος για την Κυριακή», φέρεται να είπε στην απολογία της.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν αφεθεί επίσης ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους, ο φρουρός του ΑΤ, ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης που είχε απαντήσει στη 28χρονη «το περιπολικό δεν είναι ταξί» και η αστυνομικός υπηρεσίας που την άφησε να αποχωρήσει για να αναζητήσει μόνη της περιπολικό.