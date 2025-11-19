Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος ο τηλεφωνητής της ΕΛΑΣ που της είπε «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

«Έπραξα το καθήκον μου. Δεν βρισκόμουν στο σημείο για να έχω πλήρη γνώση», υποστήριξε ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης που είχε μιλήσει με την Κυριακή Γρίβα

Η διαδικασία για την απόδοση ευθυνών των αστυνομικών που αγνόησαν την Κυριακή Γρίβα, όταν ζήτησε βοήθεια, λίγο πριν τη δολοφονήσει ο πρώην σύντροφός της, έξω από το Τμήμα Αγίων Αναργύρων, συνεχίστηκε σήμερα ενώπιον της Ανακρίτριας.

Μετά την απολογία του, ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης που είχε πει στην Κυριακή Γρίβα ότι «τα περιπολικά δεν είναι ταξί κυρία μου», αφέθηκε ελεύθερος με την υποχρέωση να παρουσιάζεται σε αστυνομικό Τμήμα δύο φορές το μήνα. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία, ισχυριζόμενος, ότι: «Έπραξα το καθήκον μου. Δεν βρισκόμουν στο σημείο για να έχω πλήρη γνώση και δεν γνώριζα ότι ο δράστης ήταν εκεί».

Εκτός από τον εκφωνητή, κλήθηκε να απολογηθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής λειτουργού και ο φρουρός, ο οποίος βρισκόταν στο κουβούκλιο, όταν η Κυριακή Γρίβα δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση, μόλις μερικά μέτρα μακριά του.

Το προηγούμενο διάστημα, απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερη η αξιωματικός υπηρεσίας, στην οποία είχε απευθυνθεί η Κυριακή Γρίβα, προσπαθώντας να σωθεί από τον άνδρα που της αφαίρεσε τη ζωή. Σύμφωνα με τη δικογραφία, επίσης, κατηγορούμενη είναι και η επόπτρια αξιωματικός που βρισκόταν στο Αστυνομικό Τμήμα, εκείνο το βράδυ.

Όλοι οι αστυνομικοί που εξετάζονται για τυχόν ευθύνες αναφορικά με τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα, ελέγχονται ποινικά για την κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως.

Κυριακή Γρίβα: Τι υποστήριξε ο δικηγόρος του εκφωνητή

Αφού ολοκληρώθηκε η απολογία του εκφωνητή, ο δικηγόρος του δήλωσε, πως ο πελάτης του «δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο» και πως ο αστυνομικός έπραξε το καθήκον του, ενεργώντας όπως ορίζουν τα πρωτόκλλα.

«Απολογηθήκαμε, εκθέσαμε τις απόψεις μας και με υπόμνημα και προφορικά ζωντανά με την απολογία στην κυρία Ανακρίτρια, τις έλαβε υπόψη ο κύριος Εισαγγελέας και εν τέλει αποφάσισαν να επιβάλουν τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δύο φορές το μήνα», ανέφερε ο δικηγόρος και περιέγραψε τον όρο ως «μη αναγκαίο και υπέρμετρο για τη συμμετοχή που αποδίδεται στον εντολέα».

«Για όλες τις άλλες παραλείψεις που αναφέρονται στο κατηγορητήριο, σαφώς και δεν υπέπεσε σε αυτές, περαιτέρω δε δεν έχουν καμία αιτιώδη συνάφεια με το αδίκημα που κατηγορείται, το οποίο να το υπογραμμίσουμε είναι αυτό της έκθεσης και δεν έχει σχέση με την ανθρωποκτονία, γιατί ακούστηκαν και τέτοια» πρόσθεσε στην τοποθέτησή του και συνέχισε, διευκρινίζοντας τη φύση της επικοινωνίας εκείνο το βράδυ.

«Η ιδιότητά του ήταν τηλεφωνητής, δεν ήταν να προστατεύσει. Η συνομιλία αποτυπώνεται ακριβώς όπως έγινε εκείνη τη νύχτα. Η ίδια θέτει τον κίνδυνο από τον πρώην σύντροφό της στην οικία της και όχι στο τμήμα που βρισκόταν. Και όλη η στιχομυθία μεταξύ τους αφορά αυτό το γεγονός. Πώς να σταλεί περιπολικό στην οικία της. Όταν αντιλαμβάνεται η ίδια ότι ο δράστης δυστυχώς έχει έρθει εκεί που βρίσκεται, στο πιο ασφαλές μέρος μπροστά σε ένα αστυνομικό τμήμα, τότε το αντιλαμβάνεται και ο εντολέας μου και αμέσως στέλνει κατ’ απόλυτη προτεραιότητα την αναγγελία για να σταλεί περιπολικό», όπως είπε ο δικηγόρος του αστυνομικού.

«Σεβόμαστε πολύ τη μνήμη της άτυχης κοπέλας και τον πόνο των οικείων της, αλλά ο εντολέας μου εξαρχής έχει θέση και θα το θέτει πάντα… ότι δεν έχει καμία σχέση με οποιοδήποτε αδίκημα που συνέχεται με αυτές τις ανθρωποκτονίες», είπε τέλος.

