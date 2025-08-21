Νεμέα: Βίντεο από τη στιγμή που ΙΧ τυλίγεται στις φλόγες εν κινήσει

Πρωτοφανείς στιγμές εκτυλίχθηκαν νωρίτερα σήμερα κοντά στη Νεμέα, όταν ένα ΙΧ πήρε ξαφνικά φωτιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην εθνική οδό Κορίνθου – Τριπόλεως στο ύψος της Νεμέας, όταν ο οδηγός που κινούνταν στο ρεύμα προς Κόρινθο, αντιλήφθηκε καπνούς από το ΙΧ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός ακινητοποίησε το αυτοκίνητο και βγήκε έγκαιρα από αυτό, καθώς το ΙΧ μέσα σε λίγα λεπτά κάηκε ολοσχερώς.

Άμεσα στο σημείο έφτασε η Πυροσβεστική, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, το αυτοκίνητο καταστράφηκε εντελώς.

