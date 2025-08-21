ΕΛΛΑΔΑ
Νεμέα: Βίντεο από τη στιγμή που ΙΧ τυλίγεται στις φλόγες εν κινήσει

Ο οδηγός του κατάφερε να βγει έγκαιρα από το αυτοκίνητο το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς μέσα σε λίγα λεπτά

Νεμέα: Βίντεο από τη στιγμή που ΙΧ τυλίγεται στις φλόγες εν κινήσει
Το ΙΧ που πήρε φωτιά στη Νεμέα / korinthostv.gr
Πρωτοφανείς στιγμές εκτυλίχθηκαν νωρίτερα σήμερα κοντά στη Νεμέα, όταν ένα ΙΧ πήρε ξαφνικά φωτιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην εθνική οδό Κορίνθου – Τριπόλεως στο ύψος της Νεμέας, όταν ο οδηγός που κινούνταν στο ρεύμα προς Κόρινθο, αντιλήφθηκε καπνούς από το ΙΧ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός ακινητοποίησε το αυτοκίνητο και βγήκε έγκαιρα από αυτό, καθώς το ΙΧ μέσα σε λίγα λεπτά κάηκε ολοσχερώς.

Άμεσα στο σημείο έφτασε η Πυροσβεστική, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, το αυτοκίνητο καταστράφηκε εντελώς.


 
 

