Φωτιά στην Εύβοια: Καίει κοντά σε σπίτια - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στην Εύβοια.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης, κοντά στην Ιστιαία στην Εύβοια και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεσή της.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις από τη Λίμνη, το Μαντούδι την Ιστιαία και αναμένονται ενισχύσεις με δυνάμεις από Χαλκίδα και Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 4η και την 20ή ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ παράλληλα συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

«Η άμεση κινητοποίηση επίγειων δυνάμεων τις Π.Υ. Ιστιαίας και ικανό αριθμό εναέριων μέσων ελέγχεται και οι ζημιές περιορίζονται σε αγροτικές καλλιέργειες» δήλωσε ο δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού, Γιάννης Κοντζιάς, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η φωτιά κατά τις ίδιες πληροφορίες, καίει κοντά σε σπίτια της περιοχής.