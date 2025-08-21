ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στα Μιτζαίικα Αχαΐας: Καίγεται δασική έκταση

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Φωτιά τώρα ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μιτζαίικα Αχαΐας.

Για την κατάσβεσή της φωτιάς στην Αχαΐα κινητοποιήθηκαν άμεσα 22 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή 6 οχημάτων.

Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

 
 
 
