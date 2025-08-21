Γιώργος Μαζωνάκης: Το βίντεο που ανήρτησε μέσα από το δωμάτιο στο Δρομοκαΐτειο

Σε νέα ανάρτηση στα social media προχώρησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγες ώρες αφότου πήρε οριστικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης το μεσημέρι της Πέμπτης πήρε οριστικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο και ανήρτησε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μέσα από το δωμάτιο στο οποίο νοσηλευόταν.

Το βίντεο όπως γράφει και ο ίδιος ο τραγουδιστής καταγράφηκε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου και σε αυτό δείχνει το δωμάτιο μέσα στο οποίο διέμενε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στην ψυχιατρική κλινική.

«15 Αυγούστου. Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού.Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα Ζω ακόμα» έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης στο βίντεο, με αφορμή το εξιτήριο του.

Στιγμιότυπο από το βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη / Instagram

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε λάβει θεραπευτική άδεια τη Δευτέρα από την ψυχιατρική κλινική και έκτοτε αναμένονταν η οριστική απόφαση των γιατρών, για το αν αντιμετωπίζει ζήτημα ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι γιατροί που τον παρακολουθούν εξέτασαν όλα τα δεδομένα, καταλήγοντας στο ότι δεν υπάρχουν λόγοι που να συνηγορούν στη συνέχιση της νοσηλείας του δημοφιλούς τραγουδιστή.