Γιώργος Μαζωνάκης: Ο τραγουδιστής πήρε οριστικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο πήρε οριστικά το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε λάβει θεραπευτική άδεια τη Δευτέρα από την ψυχιατρική κλινική και έκτοτε αναμένονταν η οριστική απόφαση των γιατρών, για το αν αντιμετωπίζει ζήτημα ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι γιατροί που τον παρακολουθούν εξέτασαν όλα τα δεδομένα, καταλήγοντας στο ότι δεν υπάρχουν λόγοι που να συνηγορούν στη συνέχιση της νοσηλείας του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο την Πέμπτη 14 Αυγούστου και έλαβε εξιτήριο μετά από πέντε ημέρες νοσηλείας, που πραγματοποιήθηκε με εισαγγελική εντολή, ύστερα από αίτημα του πατέρα και της αδελφής του, χωρίς τη δική του συναίνεση.

Ο ίδιος ωστόσο, επέμενε ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα ψυχιατρικό πρόβλημα και πώς όλα όσα έγιναν ήταν ερήμην του.

«Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ και ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία», είχε αναφέρει από την πλευρά του ο τραγουδιστής.