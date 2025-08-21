Η Γλυκερία ανέβαλε τη συμμετοχή της σε συναυλία υπό τον φόβο επεισοδίων, μετά τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί από την εμφάνισή της στο Ισραήλ.

Η Γλυκερία υπενθυμίζεται πως το τελευταίο διάστημα, είχε δεχτεί κριτική μετά από συναυλία που παραχώρησε στο Ισραήλ, μαζί με άλλους Έλληνες καλλιτέχνες.

Σήμερα μέσω ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook, ανέφερε πως αναβάλλει τη συμμετοχή της σε προγραμματισμένη συναυλία – αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου, υπό τον φόβο επεισοδίων.

Αναλυτικότερα, εξηγεί πως η απόφαση αυτή πάρθηκε, έπειτα από καλέσματα σε επεισόδια από το κίνημα BDS και τους υποστηρικτές του, τα οποία θα μπορούσαν να διαταράξουν την ομαλή διεξαγωγή της συναυλίας.

Η ανάρτηση της Γλυκερίας στα social media

«Αγαπητοί φίλοι. Με μεγάλη λύπη σας ενημερώνουμε ότι, παρά την προγραμματισμένη συμμετοχή της Γλυκερίας στη συναυλία–αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου στο Sani Festival, η εμφάνισή της δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε έπειτα από σοβαρή εκτίμηση των συνθηκών που διαμορφώθηκαν, καθώς οργανωμένες πιέσεις και καλέσματα σε επεισόδια από το κίνημα BDS και τους υποστηρικτές του θα μπορούσαν να διαταράξουν την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Παρά τη σαφή πρόθεση των τοπικών αρχών να αποτρέψουν τέτοιες ενέργειες, ο κίνδυνος εκτεταμένων επεισοδίων οδήγησε στη δύσκολη αλλά υπεύθυνη απόφαση η καλλιτέχνις να μη συμμετάσχει.

Η Γλυκερία, σε όλη την πορεία της, υπηρέτησε το ελληνικό τραγούδι με ήθος, συνέπεια και αγάπη προς το κοινό, χωρίς ποτέ να απασχολήσει με οτιδήποτε πέρα από την τέχνη της. Η μουσική της είχε και έχει στόχο να ενώνει, όχι να διχάζει. Τέτοιες φανατικές πρακτικές δεν μπορούν να μειώσουν την αξία ούτε της διαδρομής της ούτε του μηνύματος που φέρει η τέχνη της.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια και να εκφράσουμε τη βαθιά μας εκτίμηση για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στη Γλυκερία όλα αυτά τα χρόνια. Το μουσικό ταξίδι της Γλυκερίας συνεχίζεται, και πολύ σύντομα θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις για τις προσεχείς εμφανίσεις της. Με εκτίμηση, Η ομάδα της Γλυκερίας».