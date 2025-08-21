Εύβοια: Υπό έλεγχο το μέτωπο της φωτιάς - Οι φλόγες έφτασαν κοντά σε σπίτια

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα, στην Εύβοια.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης, κοντά στην Ιστιαία στην Εύβοια και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από το μέτωπο της φωτιάς, η εικόνα στην περιοχή είναι καλύτερη, με τους πυροσβέστες ωστόσο να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεσή της.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι ζημιές περιορίζονται σε αγροτικές καλλιέργειες, παρότι οι φλόγες έφτασαν κοντά σε σπίτια της περιοχής.

Υπενθυμίζεται πως στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 4η και την 20ή ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ παράλληλα συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.