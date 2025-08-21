Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία λόγω τεχνικού προβλήματος στον σταθμό Λυγιάς

Σήμερα Πέμπτη (21/8), στις 10:43, η αμαξοστοιχία 303 της Hellenic Train ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος στον σταθμό Λυγιάς, ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο Αίγιο–Κιάτο.

Οι 26 επιβάτες της αμαξοστοιχίας μεταφέρθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της εταιρείας.

Επιπλέον, τα δρομολόγια 304 (Κιάτο–Αίγιο) και 305 (Αίγιο–Κιάτο) θα πραγματοποιηθούν επίσης με λεωφορεία.

Στην ανακοίνωσή της, η Hellenic Train ενημερώνει ότι το προσωπικό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιοριστεί η ταλαιπωρία των επιβατών, διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση.