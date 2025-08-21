Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Επιχειρούν έξι εναέρια μέσα

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Εύβοια, στην περιοχή Μαούνης με τις φλόγες να καίνει αγροτοδασική έκταση, όπως ενημερώνει η Πυροσβεστική.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ στην κατάσβεση της φωτιάς συνδράμουν από αέρος 6 εναέρια μέσα, εκ των οποίων 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2025