Φωτιά στη Ρόδο: Καταγγελίες για ελλείψεις σχεδιασμού και πανικό

Δυσμενή σχόλια έχει προκαλέσει σε κάποιες περιπτώσεις η κινητοποίηση και ο τρόπος εκκένωσης με αφορμή τη φωτιά στη Ρόδο.

Αρχικά η εθελόντρια Κωνσταντίνα Παπαβασιλείου, μίλησε για τη φωτιά στη Ρόδο στο MEGA, και έκανε λόγο για «απόλυτο χάος». Είπε πως ο κόσμος είχε πανικοβληθεί, πως υπήρχαν πολλά παιδιά, και πως η ομάδα εθελοντών μέλος της οποίας είναι η ίδια, η οποία βοηθάει κυρίως ΑμΕΑ ,επιχείρησε 5 φορές σε διάφορες διαδρομές και μετέφερε κόσμο στις δομές της.

«Στην τελευταία προσπάθεια βρήκαμε μια οικογένεια Γερμανών με δυο μικρά παιδιά, 6 και 7 χρόνων, οι οποίοι είχαν παλαβώσει και δεν ήξεραν που να πάνε. Τους μεταφέραμε κι αυτούς. Ήταν μόλις η δεύτερη μέρα τους στο νησί», ανέφερε.



Επίσης μια άλλη καταγγελία από ξένο τουρίστα που αναφέρει πως βρισκόταν στο νησί κατά τη διάρκεια της φωτιάς στη Ρόδου μιλάει για έλλειψη σχεδίου από πλευράς αρχών. Σε ανάρτησή του στο twitter τονίζει πως δεν υπήρξε εκκένωση, «απλά ξαφνικά μας είπαν να τρέξουμε. Περπατούσαμε για ώρες κατά μήκος της παραλίας και κάναμε ωτοστόπ σε ένα άλλο ξενοδοχείο. Μπορούμε ακόμα να δούμε τις φωτιές και να πάρουμε μηδενικές πληροφορίες. Ευτυχώς συναντήσαμε πολλούς πολύ ευγενικούς ντόπιους».

Currently in #rhodes was staying at #mayia resort and there was no evacuation, we just suddenly got told to run. Walked for hours along the beach and hitchhiked to another hotel. Can still see the fires and getting zero information. Luckily met lots of very kind local people. pic.twitter.com/tCHWDSauiz