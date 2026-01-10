Φοινικούντα: Ανατροπή στους ρόλους των 22χρονων στη διπλή δολοφονία

Στα δικαστήρια της Καλαμάτας βρέθηκε ο ένας 22χρονος για την διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Ο κατηγορούμενος παρέμεινε εκεί για περίπου τέσσερις ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές στα μέσα Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι είναι συνεργός στη διπλή δολοφονία και αναλαμβάνοντας τότε την ηθική αυτουργία.

Ο ρόλος των 22χρονων στην διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Πλέον, η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας που χειρίζεται την υπόθεση, αποδίδει στον 22χρονο τον ρόλο του «φυσικού αυτουργού» της διπλής δολοφονίας, καθώς φέρεται να ήταν το πρόσωπο που εισήλθε το μοιραίο βράδυ στη σκηνή του εγκλήματος, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος το είχε αρνηθεί στην πρώτη του απολογία.

Η υπεράσπιση του 22χρονου ζήτησε προθεσμία μίας εβδομάδας προκειμένου να ενημερωθούν πλήρως για το σύνολο της δικογραφίας. Ωστόσο, η ανακρίτρια έδωσε προθεσμία έως την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου και ώρα 10 το πρωί.

Την ίδια ώρα, στα γραφεία της ανακρίτριας βρίσκεται και ο έτερος προφυλακισμένος 22χρονος, στον οποίο αρχικά είχε αποδοθεί ο ρόλος του φυσικού αυτουργού, ωστόσο πλέον φέρεται να αντιμετωπίζεται ως συνεργός.

Ο 22χρονος καλείται να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά, ενώ πρόθεση και του δικού του συνηγόρου είναι να ζητήσει προθεσμία για τη συμπληρωματική του απολογία.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

