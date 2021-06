Σταθερά άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου παραμένει ο αριθμός θυμάτων από τροχαία δυστυχήματα ετησίως στην Ελλάδα, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Eurostat για το 2019.

Ειδικότερα, ο αριθμός των νεκρών από τροχαία δυστυχήματα ανέρχεται στη χώρα μας σε 64 ανά εκατομμύριο κατοίκων, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπερβαίνει τους 50 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων.

Συνολικά, για το 2019, στους δρόμους της Ευρώπης έχασαν την ζωή τους 22.756 άτομα, εκ των οποίων το 44% επιβάτες Ι.Χ., 20% πεζοί, 16% οδηγοί μοτοσυκλέτας και 9% ποδηλατιστές. Το υπόλοιπο 11% άνηκε σε λοιπές κατηγορίες.

Συγκριτικά με το 2018, ο αριθμός των νεκρών μειώθηκε κατά 2,5%, διατηρώντας την πτωτική τάση της τελευταίας δεκαετίας.

⚠️🚘💥 The number of persons killed in road traffic accidents in 2019 decreased by 2.5% compared to 2018.

The total number of such fatalities in the EU was 22 756:

🔸 44% passenger car occupants

🔸 20% pedestrians

🔸 16% on motorcycles

🔸 9% on bicycles

👉🏽 https://t.co/gWSL6rU6sT pic.twitter.com/oEbTGzc4KM