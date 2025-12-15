Εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός στη Σίκινο – Φέρεται να ανήκει στη μία από τις δύο Γαλλίδες που εξαφανίστηκαν το 2024

Στη Σίκινο εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός σε δύσβατη περιοχή του νησιού, ενώ την ανακάλυψη έκαναν δύο κυνηγοί που βρίσκονταν στο σημείο.

Ο σκελετός ανήκει σε μία από τις δύο γυναίκες από τη Γαλλία, που είχαν εξαφανιστεί τον Ιούνιο του 2024.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ειδοποιήθηκε ο δήμαρχος Σικίνου, καθώς και οι αρμόδιες Αρχές.

Η ανεύρεση του σκελετού στη Σίκινο

Οι δύο Γαλλίδες τουρίστριες εξαφανίστηκαν το 2024, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο νησί, χωρίς έκτοτε να έχουν δώσει σημεία ζωής.

Η ταυτοποίηση προέκυψε από τα προσωπικά αντικείμενα που βρέθηκαν δίπλα στη σορό.

Μετά τον εντοπισμό, κινήθηκαν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη νέα επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό και της δεύτερης αγνοούμενης γυναίκας. Υπενθυμίζεται ότι επρόκειτο για μία 73χρονη και μία 64χρονη.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη κινητοποίηση το καλοκαίρι του 2024, με εκτεταμένες έρευνες, χωρίς όμως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα.

Με πληροφορίες από cyclades24

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Σίκινος: Η γαλλική δικαιοσύνη ερευνά την εξαφάνιση των δύο Γαλλίδων