Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο παίκτης του Κολοσσού Ρόδου για τα ναρκωτικά

Με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ελεύθερος ο παίκτης του Κολοσσού Ρόδου, ηλικίας 37 ετών, ο οποίος είχε συλληφθεί στο νησί στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση ναρκωτικών.

Οι όροι που του επιβλήθηκαν περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας του.

Τι υποστηρίζει ο παίκτης του Κολοσσού Ρόδου για την υπόθεση

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις αποδιδόμενες κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε γνώση του περιεχομένου του δέματος που εστάλη από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ο δικηγόρος του, Μανώλης Βλάχος, ανέφερε ότι η υπεράσπιση προσκόμισε έγγραφα που αποδεικνύουν πως ο εντολέας του διαθέτει πολυετή επαγγελματική πορεία στον χώρο της καλαθοσφαίρισης, με σταθερά και υψηλά εισοδήματα επί 16 χρόνια, στοιχεία που- όπως σημείωσε- δεν συνάδουν με εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.