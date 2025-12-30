ΕΛΛΑΔΑ
Ενώπιον του εισαγγελέα παίκτης του Κολοσσού Ρόδου, έπειτα από σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών

Ο μπασκετμπολίστας συνελήφθη τη στιγμή που παραλάμβανε δέμα με ναρκωτικές ουσίες

Ρόδος:
Φωτογραφία: Harry Zampetoulas/kolossosbc.gr
Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου αναμένεται να βρεθεί σήμερα, παίκτης της ομάδας μπάσκετ «Κολοσσός Ρόδου», μετά τη σύλληψή του, το μεσημέρι της Δευτέρας, για κατοχή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο μπασκετμπολίστας εντοπίστηκε με ποσότητα χασίς. Πιο αναλυτικά, οι αστυνομικές αρχές παρακολουθούσαν δέμα που περιείχε ναρκωτικές ουσίες και επενέβησαν τη στιγμή που ο παίκτης το παρέλαβε από εταιρεία ταχυμεταφορών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Μετά την απολογία του στον εισαγγελέα, θα του απαγγελθούν και οι ανάλογες κατηγορίες.

