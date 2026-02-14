Έκρηξη στη Βιολάντα: Αντιμέτωποι με κακούργημα ιδιοκτήτης και δύο στελέχη - Αγνοήθηκαν αναφορές για οσμές προπανίου

Η εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, προχώρησε σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σχετικά με την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, από την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας.

Οι αλλαγές στις κατηγορίες προέκυψαν από τα στοιχεία, που έχουν συλλέξει τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και μεταβίβασαν στη συνέχεια στην εισαγγελία η οποία είναι μόνιμη παρούσα στη σχετική διαδικασία. Όπως έγινε γνωστό, ιδιοκτήτης της επιχείρησης, τεχνικός ασφαλείας και υπεύθυνος βάρδιας είναι, πλέον, αντιμέτωποι με ανθρωποκοντία από αμέλεια με ενδεχόμενο δόλο.

Παράλληλα, στην ίδια αναβάθμιση κατηγοριών συμπαρασύρεται και η αμέλεια της έκρηξης και του εμπρησμού, και μετατρέπεται από αμέλεια σε ενδεχόμενο δόλο, κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα στελέχη της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Αγνοήθηκαν οι αναφορές για οσμές

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, οι αναφορές για οσμές προπανίου, πριν από πέντε μήνες, δεν ελέγχθηκαν ενώ ίδιες πηγές τονίζουν πως ιδιώτης που κλήθηκε να ελέγξει τη μυρωδιά, δεν τα βρήκε στα χρήματα με τον ιδιοκτήτη, αποχώρησε και έτσι η κατάσταση διατηρήθηκε ως είχε.

Όπως έγινε, επίσης, γνωστό, καταστρατηγήθηκαν όλες οι διάταξεις της κείμενης νομοθεσίας και στην υπογειοποίηση των σωληνώσεων, οι οποίες δεν έφεραν σχετικές πιστοποιήσεις. Όσον αφορά στις υπέργειες δεξαμενές, είχαν κριθεί από το 2019 ακατάλληλες, λόγω υπέρβασης της απόστασης από τα όρια της επιχείρησης, καθώς βρίσκονταν στα 5,4 μέτρα αντί για τα 7,5 που ορίζει ο νόμος, δεν είχαν αλλάξει τοποθεσία ενώ δεν εμφανίστηκαν -και- σε κανένα τοποδιάγραμμα.

Άξιο αναφοράς, καταληκτικά, είναι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η δικογραφία και αναμένεται να ολοκληρωθεί όταν τα στελέχη της ΔΑΕΕ θα προσκομίσουν το γραπτό πόρισμα.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ολοκληρώθηκε η νέα έρευνα της ΔΑΕΕ

Υπενθυμίζεται πως προχθές, Πέμπτη, ολοκληρώθηκε η νέα έρευνα της Πυροσβεστικής στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Η νέα έρευνα στο εργοστάσιο της Βιολάντα, πραγματοποιήθηκε από τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), μετά τις παραλείψεις και τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν τόσο στις δεξαμενές προπανίου όσο και στα μέτρα ασφαλείας, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει τη διαρροή που προκάλεσε τη φονική έκρηξη.

Την ίδια στιγμή, ανοίγει ο κύκλος των ευθυνών, με νέες καταθέσεις που στοχεύουν στο να αποκαλύψουν όλα τα «θολά» σημεία της υπόθεσης που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Η έρευνα θα συνεχιστεί και στον χώρο της έκρηξης, με τα στελέχη της ΔΑΕΕ να συλλέγουν επιπλέον στοιχεία που θα αναλυθούν από ειδικούς πραγματογνώμονες, προκειμένου να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το εργοστάσιο θα παραμείνει κλειστό για μερικές ημέρες ακόμα, ώστε να διαφυλαχθούν τα κρίσιμα ευρήματα, ενώ η ολοσχερώς κατεστραμμένη πτέρυγα φυλάσσεται 24 ώρες το 24ωρο.