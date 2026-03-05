Επέστρεψαν οι 91 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι

Αναμένεται απόψε ακόμα μία πτήση με Έλληνες από το Ντουμπάι

Λίγο μετά τις 19:00 προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας το C-130 με τους 91 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι.

Από αυτούς οι 13 είναι συγγενείς της ομάδας των αθλητών του Άρη.

Tους Έλληνες περίμενε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Χούπης, και ο αντιπτέραρχος Γρηγοριάδης, αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στις 21:30 περίπου αναμένεται να φτάσει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και μία πτήση της Aegean με Έλληνες από το Ντουμπάι.

Αναμένεται επίσης και αύριο μια πτήση από το Ομάν.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Επέστρεψαν οι πρώτοι 162 Έλληνες