Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δεύτερη δικογραφία κατά του ιδιοκτήτη - Τι βρέθηκε στην κατοχή του

Αντιμέτωπος με δεύτερη δικογραφία βρίσκεται ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, η νέα υπόθεση αφορά παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Κατά τη διάρκεια ερευνών που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην οικία όσο και στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, εντοπίστηκαν σπρέι πιπεριού, πιστόλι κρότου και ζυγαριές ακριβείας.

Η συγκεκριμένη δικογραφία σχηματίζεται από την Ασφάλεια Τρικάλων και είναι ανεξάρτητη από την κύρια έρευνα για τα αίτια της έκρηξης.

Υπενθυμίζεται ότι χθες κλιμάκιο της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) πραγματοποίησε έφοδο, παρουσία εισαγγελέα, στο σπίτι και στα γραφεία του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη. Από τις έρευνες κατασχέθηκε ηλεκτρονικός εξοπλισμός και πλήθος εγγράφων, τόσο από το εργοστάσιο όσο και από την οικία του, μεταξύ των οποίων υπολογιστές, τάμπλετ, λογιστικά στοιχεία και άλλα έγγραφα που θεωρήθηκαν κρίσιμα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο σωλήνας προπανίου είχε διαβρωθεί πλήρως

Σε ό,τι αφορά τα αίτια της τραγωδίας, οι ειδικοί φαίνεται να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο σωλήνας προπανίου από τον οποίο προκλήθηκε η έκρηξη είχε υποστεί εκτεταμένη και πλήρη διάβρωση. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας δεν φαίνεται να είχαν τηρηθεί.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, πραγματοποιήθηκαν συνολικά οκτώ τομές στο σύστημα σωληνώσεων, ενώ εντοπίστηκε με ακρίβεια το σημείο της διαρροής κοντά στις δεξαμενές.

Ο τεχνικός σύμβουλος της «Βιολάντα» και αναπληρωτής καθηγητής Χημείας στο ΔΠΘ, Μιχάλης Χάλαρης, δήλωσε ότι εντοπίστηκαν τα σημεία θραύσης του σωλήνα από τον οποίο προερχόταν η διαρροή και ότι έγινε στοχευμένη δειγματοληψία στο γύρω έδαφος, προκειμένου να προσδιοριστεί η έκταση διασποράς του προπανίου.

Παράλληλα, η ΔΑΕΕ διερευνά τη διαδρομή που ακολούθησε το αέριο από τον διαβρωμένο σωλήνα έως το υπόγειο του εργοστασίου, όπου εισχώρησε μέσω τριών οπών στο σκυρόδεμα. Εκτιμάται ότι το προπάνιο διένυσε απόσταση περίπου 30 μέτρων, παραμένοντας ακόμη και σήμερα εγκλωβισμένο στο υπέδαφος και συνιστώντας δυνητικό κίνδυνο.

Τα δείγματα εδάφους έχουν αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ τμήματα των σωληνώσεων εξετάζονται από εργαστήριο του Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του ΕΛΙΔΕΚ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, ανέφερε ότι η διάβρωση θεωρείται δεδομένη, ωστόσο το κρίσιμο ερώτημα είναι τι την προκάλεσε, με την έρευνα να εστιάζει στις γεωχημικές συνθήκες του εδάφους και στη συνολική διαχείριση της εγκατάστασης.

Οι σωληνώσεις ήταν θαμμένες σε βάθος περίπου 1,20 μέτρων, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο η κατάστασή τους να επιδεινώθηκε από τις πλημμύρες που προκάλεσε ο Daniel. Όπως τόνισε ο δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων, Χρήστος Πατούνας, η διάβρωση εντοπίστηκε σε μήκος 7,5 μέτρων και ο σωλήνας δεν ήταν ανοξείδωτος, αλλά απλός χαλύβδινος, με αποτέλεσμα να έχει καταστραφεί πλήρως.

