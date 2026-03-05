ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Προφυλακιστέος μετά την απολογία του ο 38χρονος για τον θάνατο της συντρόφου του

Ο κατηγορούμενος είναι αντιμέτωπος με το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση που τελεί υπό διερεύνηση

Φωτ. Eurokinissi
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 38χρονος που κατηγορείται ότι χτύπησε μέχρι θανάτου την 31χρονου σύντροφό του, στον Κολωνό.

Μετά την απολογία του, ο 38χρονος από τον Κολωνό, κρίθηκε προφυλακιστέος για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση τελεί υπό διερεύνηση.

Η υπόθεση στον Κολωνό

Όπως διαπιστώθηκε κατά τη νεκροψία-νεκροτομή που έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας (02/03) από το ιατροδικαστή στο θύμα, η 31χρονη δεν ήταν έγκυος τελικά.

Αντιθέτως, η γυναίκα έπασχε από προχωρημένη κίρρωση ήπατος κάτι που εξηγούσε το πρήξιμό της, το οποίο το ζευγάρι την είχε αποδώσει σε εγκυμοσύνη χωρίς να επισκεφτεί γιατρό.

Ο ιατροδικαστής εντόπισε και πλήθος από βάναυσα χτυπήματα που είχε δεχτεί το θύμα σε όλο του σώμα που πιθανόν επιδείνωσαν και την κατάσταση της υγείας της.

Υπενθυμίζεται ότι ο 38χρονος συνελήφθη αφού βρέθηκε νεκρή η 31 ετών γυναίκα το μεσημέρι Σαββάτου στο σπίτι της στον Κολωνό.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε στην Αστυνομία ότι ο θάνατος της συντρόφου του οφείλεται σε δυστύχημα. Σύμφωνα με τις διωκτικές Αρχές, το θύμα φέρει τραύματα που δεν παραπέμπουν σε πτώση της από την σκάλα, όπως φαίνεται να είπε ο σύντροφος της.

