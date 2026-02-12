Έκρηξη στη Βιολάντα: Ολοκληρώθηκε η νέα έρευνα της ΔΑΕΕ - Αναμένονται νέες καταθέσεις

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης η νέα έρευνα στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Η νέα έρευνα στο εργοστάσιο της Βιολάντα, πραγματοποιήθηκε από τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), μετά τις παραλείψεις και τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν τόσο στις δεξαμενές προπανίου όσο και στα μέτρα ασφαλείας, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει τη διαρροή που προκάλεσε τη φονική έκρηξη.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Aνοίγει ο κύκλος των ευθυνών

Την ίδια στιγμή, ανοίγει ο κύκλος των ευθυνών, με νέες καταθέσεις που στοχεύουν στο να αποκαλύψουν όλα τα «θολά» σημεία της υπόθεσης που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Εντός της ημέρας, αναμένονται καταθέσεις από μηχανολόγους, τοπογράφους και στελέχη εταιρειών που είχαν πιστοποιήσει την καλή λειτουργία των κρίσιμων δεξαμενών και σωληνώσεων του εργοστασίου.

Οι Αρχές εστιάζουν σε αυτούς, μετά την εξέταση των πέντε τόμων εγγράφων που κατασχέθηκαν από τη Βιολάντα.

Η έρευνα θα συνεχιστεί και στον χώρο της έκρηξης, με τα στελέχη της ΔΑΕΕ να συλλέγουν επιπλέον στοιχεία που θα αναλυθούν από ειδικούς πραγματογνώμονες, προκειμένου να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το εργοστάσιο θα παραμείνει κλειστό για μερικές ημέρες ακόμα, ώστε να διαφυλαχθούν τα κρίσιμα ευρήματα, ενώ η ολοσχερώς κατεστραμμένη πτέρυγα φυλάσσεται 24 ώρες το 24ωρο.

