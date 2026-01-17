Δολοφονία στο Αγρίνιο: Ο 50χρονος πρόεδρος πυροβολήθηκε με καραμπίνα - Συνελήφθη ο δράστης

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Αγρινίου, μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του 50χρονου προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Αγρίνιο, όταν σύμφωνα με τις πληροφορίες ο 44χρονος δράστης έστησε καρτέρι στο θύμα.

Συγκεκριμένα, τη στιγμή που ο 50χρονος βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε με καραμπίνα αρκετές φορές, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σχετικά με τα κίνητρα της δολοφονίας, εκτιμάται πως ο δράστης είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα, παρότι στο παρελθόν διατηρούσαν φιλικές σχέσεις, ενώ εξετάζεται ως κίνητρο η ερωτική αντιζηλία.

Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει ήδη τον 44χρονο, ο οποίος οδηγείται στην αστυνομική διεύθυνση Μεσολογγίου και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Με πληροφορίες από agriniopress.gr