Αγρίνιο: Δολοφονήθηκε πρόεδρος τοπικής κοινότητας - Του είχε στήσει καρτέρι

Το θύμα ήταν 50 ετών, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Λιθοβουνίου - Συνελήφθη ένα άτομο

Δολοφονία σημειώθηκε στην Αιτολωακαρνανία και συγκεκριμένα στο Αγρίνιο, με θύμα τον 50χρονο πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Λιθοβουνίου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πρόκειται για στοχευμένη επίθεση, καθώς ο δράστης φαίνεται πως είχε στήσει ενέδρα στο θύμα του. Έτσι μόλις εκείνος πέρασε με το αυτοκίνητό του από το σημείο, τον πυροβόλησε τρεις φορές μέσα στο όχημα.

Οι τελευταίες πληροφορίες από την ΕΛΑΣ αναφέρουν πως έχει συλληφθεί ένα άτομο.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Συνελήφθη, πριν λίγο, σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, από αστυνομικούς υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας, ένας ημεδαπός άνδρας, για ανθρωποκτονία από πρόθεση 50χρονου άνδρα. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

