ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Σε κακή ψυχολογική κατάσταση ο γιος της 75χρονης - Ζήτησε ιατρική βοήθεια

Οι κινήσεις της συντρόφου του μετά τη δολοφονία της μητέρας του - Ήταν η πρώτη που πήγε στον τόπο του εγκλήματος

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Σε κακή ψυχολογική κατάσταση ο γιος της 75χρονης - Ζήτησε ιατρική βοήθεια Facebook Twitter
Το σπίτι που σημειώθηκε η δολοφονία στη Σαλαμίνα / EUROKINISSI
0

Σε κακή ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο γιος του 75χρονου θύματος στη Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της μητέρας του στις 31 Οκτωβρίου στη Σαλαμίνα - με τη σύντροφό του να ομολογεί την πράξη ο γιος της άτυχης γυναίκας ζήτησε ιατρική υποστήριξη καθώς και αναρρωτική άδεια, καθώς δε μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του.

Όπως αναφέρουν άτομα από το στενό του περιβάλλον, ο ίδιος βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση και αδυνατεί να πιστέψει τι έχει συμβεί, δηλαδή ότι η σύζυγός του αφαίρεσε τη ζωή της μητέρας του.

Από την πλευρά της 46χρονης συντρόφου του, η δικηγόρος της οικογένειας εξηγεί ότι από την πρώτη στιγμή είχε μπει στο «στόχαστρο» των Αρχών, καθώς ήταν η πρώτη που πήγε στον τόπο του εγκλήματος.

«Από πολύ νωρίς φάνηκε ότι ήταν κάποιος άνθρωπος που γνώριζε πάρα πολλά πράγματα. Υπήρχαν κάποια πράγματα που παρέπεμπαν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον ή το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον», ανέφερε αρχικά μιλώντας στο MEGA η δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης.

«Η δράστις ήταν η πρώτη που πήγε στον τόπο του εγκλήματος. Με αφορμή να την αναζητήσει, γιατί όλη μέρα τα παιδιά της δεν είχαν νέα από τη θανούσα. Ξαναγύρισε στον τόπο του εγκλήματος, ήταν η πρώτη που μπήκε και παρέμεινε στον τόπο του εγκλήματος», κατέληξε.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις μάλιστα, η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της για 1.100 ευρώ.

Πρόκειται για χρήματα που είχε συγκεντρώσει ο σύζυγός της για να επιστρέψει στη μητέρα του, ως μέρος συνολικού χρέους 10.000 ευρώ, τα οποία η 46χρονη φέρεται να είχε χάσει στον τζόγο και προσπάθησε να τα ανακτήσει από την 75χρονη.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια Ηλεκτρικός, Μετρό και Τραμ το Σάββατο λόγω στάσης εργασίας

Ελλάδα / Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια Ηλεκτρικός, Μετρό και Τραμ το Σάββατο λόγω στάσης εργασίας

Οι εργαζόμενοι στις Σταθερές Συγκοινωνίες προχωρούν στην κινητοποίηση διαμαρτυρόμενοι για την «αδράνεια και τις ασυνεπείς δημόσιες τοποθετήσεις» της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Μεταφορών
LIFO NEWSROOM
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΟΦΟΒΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΗΝΥΣΗ

Ελλάδα / Καταγγελία για ομοφοβία στη Θεσσαλονίκη - Ιδιοκτήτης γυμναστηρίου έκανε παρατήρηση σε άνδρα που φορούσε crop top

Ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου στη Θεσσαλονίκη ισχυρίστηκε πως θα προέβαινε σε ανάλογη συμπεριφορά, ανεξαρτήτως συμπεριφοράς ή σεξουαλικού προσανατολισμού
LIFO NEWSROOM
 
 