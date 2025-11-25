Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Αυτό το βίντεο εξετάζουν οι Αρχές - Η στιγμή της διαφυγής της 46χρονης

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από την 46χρονη νύφη της.

«Οδηγήθηκα στη δολοφονία λόγω των οικονομικών αδιεξόδων που έχω περιέλθει από τον εθισμό μου στον τζόγο. Επίσης, το θύμα φώναζε και φοβήθηκα ότι θα με αναγνωρίσει. Αφού τη χτύπησα, έψαξα συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού για να βρω χρυσαφικά, όμως δεν βρήκα τίποτα. Έφυγα με το αυτοκίνητο και επέστρεψα σπίτι μου» φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς.

Η κόρη του θύματος την υποψιαζόταν από την πρώτη στιγμή. Η 46χρονη φρόντισε να καλύψει το πρόσωπό της, να φορέσει γάντια και να στρέψει προς άλλη κατεύθυνση τις κάμερες για να μην καταγραφεί η είσοδος και η διαφυγή της από το σπίτι. Ωστόσο, ξέχασε να απενεργοποιήσει τον ήχο. Σε αυτό το ντοκουμέντο ακούγονται οι προσευχές της ηλικιωμένης, λίγο πριν δολοφονηθεί. Η ηλικιωμένη, που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα από χτυπήματα με μπουκάλι και μαχαίρι.

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Το βίντεο ντοκουμέντο με την 46χρονη που ήταν υποψήφια με τη Χρυσή Αυγή

Όπως μετέδωσε το Mega, η 46χρονη ήταν επί χρόνια ενεργό μέλος της Χρυσής Αυγής. Το 2012 ήταν υποψήφια στην Α' Θεσσαλονίκης και συγκέντρωσε 4.691 ψήφους, χωρίς να εκλεγεί. Στις βουλευτικές εκλογές του 2015 μετακόμισε στη B’ Αθηνών, συγκεντρώνοντας 848 σταυρούς. Το 2019 ήταν υποψήφια στις δημοτικές εκλογές στην 4η κοινότητα της Αθήνας, με τον συνδυασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

Οι Αρχές κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη της 46χρονης μέσα από το ηχητικό ντοκουμέντο από τη δολοφονία αλλά και από ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν στο τιμόνι του αυτοκινήτου της.

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Η 75χρονη αποκαλούσε τη δολοφόνο της «αγόρι μου»

Από την έρευνα έως τώρα δεν έχει προέκυψε τυχόν συνεργός και εκτιμάται πως έδρασε μόνη της.

Αντιθέτως επίσης, με τους ισχυρισμούς της 46χρονης ότι φοβήθηκε πως η πεθερά της την αναγνώρισε, το ηχητικό ντοκουμέντο που άκουσαν οι αστυνομικοί, αποδεικνύει πως η ηλικιωμένη δεν αναγνώρισε τη νύφη της και μάλιστα νόμιζε πως ήταν άνδρας ο δράστης, καθώς ακούγεται να ικετεύει να μην την σκοτώσει, απευθυνόμενη στην 46χρονη ως «αγόρι μου», σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Συνεργαστήκαμε από την πρώτη ημέρα με τους Αστυνομικούς της ΓΑΔΑ και είχαμε αναφέρει όλα τα πρόσωπα για τα οποία είχαμε υποψίες. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και η συγκεκριμένη. Εγώ ήξερα από την πρώτη στιγμή ότι είναι άτομο από ''μέσα'' που ήξερε πράγματα για το σπίτι. Είχε πάει το μυαλό μου και σε αυτή. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι», τονίζει η κόρη του θύματος.

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Το χρονικό

Η 46χρονη, υποψήφια βουλευτής της Χρυσής Αυγής παλιότερα στη Θεσσαλονίκη, ήταν εθισμένη στον τζόγο. Μετά το σύμφωνο συμβίωσης που υπέγραψε το ζευγάρι, η ηλικιωμένη τους έδωσε 10.000 ευρώ από τις οικονομίες της για να της τα φυλάνε εκείνοι.

Το ποσό αυτό όμως, κάποια στιγμή χάθηκε, με τις Αρχές να πιστεύουν ότι η καθ’ ομολογία δολοφόνος, το έχασε στον τζόγο. Ο γιος της ηλικιωμένης συγκέντρωσε 8.000 ευρώ για να τα επιστρέψει στη μητέρα του και έμεναν άλλα 2.000 ευρώ που μάζευε σταδιακά.

Η 46χρονη για να καλύψει και τη νέα απώλεια των χρημάτων που επίσης, έπαιξε στον τζόγο αποφάσισε να στήσει τη ληστεία. Πήγε στο σπίτι της πεθεράς της στις 31 Οκτωβρίου, αφού προηγουμένως, είχε στρέψει τη φορά των καμερών ασφαλείας σε άλλα σημεία, πάρκαρε το αυτοκίνητό της σε ένα στενό, κατέβηκε από την πλευρά του βουνού, έσπασε το παράθυρο και με καλυμμένο το πρόσωπό της μπήκε στο σπίτι.

Με απειλές αρχικά, ζήτησε από την ηλικιωμένη τα χρήματα. Κάποια στιγμή φοβήθηκε ότι η πεθερά της την αναγνώρισε και τότε τη χτύπησε με ένα μπουκάλι στο πρόσωπο και το κεφάλι και στη συνέχεια με ένα μαχαίρι στο κεφάλι, στον λαιμό και τα πλευρά, προκαλώντας τον θάνατο της ανήμπορης να αντιδράσει ηλικιωμένης που αντιμετώπιζε και κινητικά προβλήματα.

Μετά τη δολοφονία μπήκε στο αυτοκίνητό του πατέρα της και έφυγε. Στη συνέχεια, πήγε στο σπίτι της, έβαλε τα ματωμένα ρούχα της, τα γάντια που φορούσε και την κουκούλα σε μία σακούλα και την πέταξε στα σκουπίδια. Οι αστυνομικοί από βιντεοληπτικά υλικά που είχαν διαπίστωσαν πως ήταν η μόνη που έφυγε από την περιοχή.

Εντόπισαν κηλίδες αίματος στο αυτοκίνητο που δεν ανήκαν στην ίδια, ενώ αναμένουν και την τυπική διασταύρωση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για την ταυτοποίηση του ευρήματος με το θύμα.