Δολοφονία στη Χαλκίδα: Κάμερα κατέγραψε την στιγμή που μαχαίρωσαν τον 20χρονο Μάριο

Κάμερα στη Χαλκίδα κατέγραψε την στιγμή που μαχαίρωσαν τον 20χρονο Μάριο.

Η δολοφονική επίθεση σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, 3 Νοεμβρίου, στη διασταύρωση όπου οπαδοί της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού συνεπλάκησαν. Οι Αρχές έχουν ήδη συλλάβει οκτώ άτομα, τα οποία απολογούνται ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τέσσερις επιβάτες ενός αυτοκινήτου ήρθαν σε συμπλοκή με τέσσερις επιβάτες άλλου οχήματος.

Δολοφονία στη Χαλκίδα: Η στιγμή που μαχαίρωσαν τον 20χρονο Μάριο

Λίγο αργότερα, ο 20χρονος που συμμετείχε στο περιστατικό μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο με ιδιωτικό αυτοκίνητο και εγκαταλείφθηκε στην είσοδο, έχοντας δεχθεί μαχαιριές που αποδείχθηκαν θανάσιμες.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε το eviathema.gr, φαίνεται η στιγμή που στις 23:00 οι εμπλεκόμενοι βγαίνουν από τα οχήματά τους και αμέσως μετά πίσω από σταθμευμένα βαν εκτιλίσεται το άγριο οπαδικό επεισόδιο με τον 20χρονο να δέχεται τουλάχιστον 7 μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματος του.

Σήμερα το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον 20χρονο Μάριο στον Ιερό Ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου στη Χαλκίδα, με έκκληση της οικογένειας να φορούν όλοι λευκά ρούχα, ως ύστατο φόρο τιμής.

