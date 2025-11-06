Χαλκίδα: Μαρτυρία εμπλέκει τους συλληφθέντες με δεύτερο οπαδικό επεισόδιο

Ολοένα και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους εμπλεκόμενους του οπαδικού επεισοδίου στη Χαλκίδα, που οδήγησε στη δολοφονία ενός 20χρονου παιδιού, έρχονται στη δημοσιότητα.

Μαρτυρίες στον ΣΚΑΪ κάνουν λόγο πως οι συλληφθέντες οπαδοί της «αντίπαλης ομάδας» στη Χαλκίδα φέρεται πριν από λίγες ημέρες, στην Ερέτρια, να κυνήγησαν άλλα παιδιά, ωστόσο το οπαδικό επεισόδιο απετράπη την τελευταία στιγμή.

Το περιστατικό στην Ερέτρια δεν έχει καταγγελθεί επίσημα στην ΕΛ.ΑΣ., με τους κατοίκους της περιοχής να επισημαίνουν ότι τα οπαδικά επεισόδια είναι, σχεδόν, καθημερινά.

Χαλκίδα: Τι κατήγγειλε πατέρας ανηλίκου

«Είχαν έρθει στην Ερέτρια με το ίδιο αμάξι και έψαχναν να βρουν δύο παιδιά από εδώ να τα πλακώσουν για τις ομάδες. Τα παιδιά, όπως και άλλα από την περιοχή, κρύφτηκαν και δεν έγινε συμπλοκή.

Ένας γονέας πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα της Ερέτριας και έκαεν καταγγελία δίνοντας μάλιστα και την πινακίδα του αυτοκινήτου. Αν είχαν συλληφθεί τότε, δεν θα είχαμε τη δολοφονάι του παιδιού».

Χαλκίδα: Αρνούνται τις κατηγορίες οι συλληφθέντες

Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, Παρασκευή (7/11), έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου στη Χαλκίδα. Όλοι τους φέρονται να αρνούνται, μέχρι στιγμής, κάθε κατηγορία.

Υπενθυμίζεται πως το πρωί της Τετάρτης (5/11), έξω από τα δικαστήρια της Χαλκίδας, την ώρα που απολογούνταν οι τέσσερις από τους συνολικά οκτώ συλληφθέντες, η οποία φέρεται να είχε οπαδικά κίνητρα, επικράτησε ένταση.

Έξω από το κτίριο σημειώθηκε ένταση, με φίλους του 20χρονου θύματος να φωνάζουν «Αλήτες, δολοφόνοι!» και να επιτίθενται λεκτικά στους συλληφθέντες, την ώρα που εκείνοι μεταφέρονταν στον ανακριτή.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν, ενώ λίγη ώρα αργότερα οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο και οι υπόλοιποι τρεις. Ο όγδοος συλληφθείς βρίσκεται στο νοσοκομείο, φρουρούμενος και αναμένεται να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

