ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Χαλκίδα: Ένταση στα δικαστήρια κατά την απολογία των συλληφθέντων για τη δολοφονία του 20χρονου

«Δολοφόνοι», φώναζαν φίλοι του θύματος

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Χαλκίδα: Ένταση στα δικαστήρια κατά την απολογία των συλληφθέντων για τη δολοφονία του 20χρονου Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
0

Έντονο κλίμα επικράτησε το πρωί έξω από τα δικαστήρια της Χαλκίδας, την ώρα που απολογούνταν οι τέσσερις από τους συνολικά οκτώ συλληφθέντες για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου, η οποία φέρεται να είχε οπαδικά κίνητρα.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν, ενώ λίγη ώρα αργότερα οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο και οι υπόλοιποι τέσσερις, που επίσης αναμένεται να λογοδοτήσουν ενώπιον της ανακρίτριας.

Έξω από το κτίριο σημειώθηκε ένταση, με φίλους του νεκρού νεαρού να φωνάζουν «Αλήτες, δολοφόνοι!» και να επιτίθενται λεκτικά στους συλληφθέντες, την ώρα που εκείνοι μεταφέρονταν στον ανακριτή. Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά από οργή και θλίψη, με δεκάδες πολίτες να παρακολουθούν σιωπηλοί.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το βράδυ της Δευτέρας (3/11), λίγο πριν τις 11, η αστυνομία ειδοποιήθηκε για συμπλοκή μεταξύ οπαδών στην οδό Ληλαντίων. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, οι εμπλεκόμενοι είχαν διαφύγει.

Λίγο αργότερα, στις 11:06 μ.μ., άγνωστοι εγκατέλειψαν τον 20χρονο βαριά τραυματισμένο στην είσοδο του Νοσοκομείου Χαλκίδας και εξαφανίστηκαν. Ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του, που –σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση– προήλθαν από μαχαιριές.

Τα ξημερώματα, οι αρχές εντόπισαν δύο τραυματίες μέσα σε όχημα, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι, ενώ στη συνέχεια συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα, καθώς και ένας ακόμη άνδρας που φέρεται να παρενέβη για να αλλοιώσει στοιχεία στη σκηνή του εγκλήματος.

Η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας

Η κοινωνία της Χαλκίδας παραμένει συγκλονισμένη από το περιστατικό. «Δεν έχουν ξανασυμβεί τέτοια οπαδικά επεισόδια εδώ. Ο κόσμος είναι σοκαρισμένος», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του ο 20χρονος, φίλοι και γνωστοί αφήνουν λουλούδια και κεριά σχηματίζοντας το αρχικό του ονόματός του, «Μ».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την αναζωπύρωση της οπαδικής βίας, ενώ η δίκη των κατηγορουμένων αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι πιτσιρικάδες με τα μαχαίρια και με τα μυαλά στα κάγκελα

Daily / Οι πιτσιρικάδες με τα μαχαίρια και με τα μυαλά στα κάγκελα

Ο 20χρονος νεκρός της οπαδικής συμπλοκής στη Χαλκίδα θα γίνει κι αυτός άλλος ένας μάρτυρας, άλλο ένα εικόνισμα σαν αυτά που βλέπουμε στα πέταλα των «οργανωμένων», πλάι σε πανό που γράφουν «λευτεριά στα αδέρφια μας».
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο αύριο στην Αθήνα - Ποια τα αιτήματα των ομοσπονδιών;

Ελλάδα / Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο αύριο στην Αθήνα - Ποια τα αιτήματα των ομοσπονδιών;

«Βγαίνουμε στους δρόμους γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σύγχρονο μάθημα μέσα σε τάξεις με δεκάδες κενά και ελλείψεις», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
LIFO NEWSROOM
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ ΔΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Ελλάδα / Δολοφονία Λυγγερίδη: Ξεκινά σήμερα η δίκη σε ειδική αίθουσα στις φυλακές Κορυδαλλού - 250 μάρτυρες

Η δίκη αναμένεται να είναι μεγάλης διάρκειας - Ο Γιώργος Λυγγερίδης τραυματίστηκε θανάσιμα στα επεισόδια της 7ης Δεκεμβρίου 2023, έξω από το κλειστό γήπεδο Ρέντη
LIFO NEWSROOM
 
 