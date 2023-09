Βανδαλισμοί σε μουσουλμανικό νεκροταφείο στη Ροδόπη- Αντιδράσεις από το τουρκικό ΥΠΕΞ

Βανδαλισμός σημειώθηκε στο μουσουλμανικό νεκροταφείο του Πολυάνθου στη Ροδόπη, με την υπόθεση να διερευνάται από την αστυνομία.

Άγνωστοι μπήκαν στο μουσουλμανικό νεκροταφείο και προχώρησαν σε βανδαλισμούς, σπάζοντας τάφους και πλάκες. Ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων, Γιώργος Καλαντζής, καταδίκασε τον βανδαλισμό στο μουσουλμανικό νεκροταφείο.

Ειδικότερα, σε σχετική του δήλωση ο Γιώργος Καλαντζής ανέφερε ότι «ο βανδαλισμός τάφων στο μουσουλμανικό νεκροταφείο του Πολυάνθου στον νομό Ροδόπης αποτελεί ντροπή και ύβρη που συναντά την αποδοκιμασία όλων μας».

«Η αστυνομία αμέσως μόλις ενημερώθηκε, ξεκίνησε τη διεξαγωγή έρευνας για να βρεθούν οι ένοχοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Ελπίζουμε αυτή η έρευνα να δώσει απαντήσεις και για τα κίνητρα μιας τέτοιας αδιανόητης πράξης», σημείωσε.

«Ο Πολύανθος πρόσφατα δοκιμάστηκε σκληρά από τη μεγάλη πυρκαγιά και οι κάτοικοί του, ενωμένοι, υποστήριξαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο έργο τους. Η ελληνική πολιτεία είναι ο εγγυητής ότι αυτή η ενότητα δεν θα απειληθεί από κανέναν» συμπλήρωσε στη δήλωσή του ο Γιώργος Καλαντζής.

Για τον βανδαλισμό εξέδωσε ανακοίνωση και το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, με την οποία καταδικάζει και η Άγκυρα το περιστατικό, αναφερόμενη για ακόμη μία φορά στην ύπαρξη «τουρκικής μειονότητας» στην περιοχή της Θράκης.

Στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ αναφέρεται:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την πράξη του σπασίματος των ταφοπλακών στο νεκροταφείο της τουρκικής μειονότητας στο Narlikoy της Δυτικής Θράκης από αγνώστους το Σαββατοκύριακο. Σημειώσαμε τη δήλωση του γενικού γραμματέα του ελληνικού υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με το προαναφερθέν αποτρόπαιο περιστατικό, αναφέροντας ότι έχει ξεκινήσει έρευνα.

Αναμένουμε οι δράστες να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη το συντομότερο δυνατό, να καταδικαστούν με την τιμωρία που τους αξίζει και να διευκρινιστούν οι λόγοι πίσω από το περιστατικό από τις ελληνικές αρχές. Μεταφέρουμε τις καλύτερες ευχές μας στους συμπατριώτες μας που ζουν στο Narlikoy και μοιραζόμαστε τη θλίψη τους.

Το γεγονός ότι ακόμη και τα νεκροταφεία των μουσουλμάνων στοχοποιούνται στο πλαίσιο του αυξανόμενου αντι-ισλαμισμού σε όλη την Ευρώπη αποκαλύπτει τη σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα του αγώνα που πρέπει να δοθεί για να υπερασπιστούμε τις κοινές μας ανθρώπινες αξίες. Καλούμε τη γειτονική μας Ελλάδα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, να αποτρέψει παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον και να εξασφαλίσει την ειρήνη και την ασφάλεια της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης».

Statement of the Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs, Ambassador @TanjuBilgic, in Response to a Question Regarding Media Reports Concerning the Act of Breaking Tombstones in a Turkish Cemetery in Western Thrace https://t.co/kTnAxDQdFp pic.twitter.com/eWUGjvvWRf