This is Athens City Festival: Ξεκινά τον Μάιο το ανοιξιάτικο φεστιβάλ της Αθήνας

Την 1η Μαΐου κάνει πρεμιέρα το This is Athens City Festival, μια γιορτή για τους Αθηναίους και τους επισκέπτες της πόλης.

Το φεστιβάλ, που θα διαρκέσει για τέσσερις εβδομάδες, έχει περισσότερες από 100 δράσεις από τον χώρο του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας, της γαστρονομίας και του αθλητισμού.

Στο πλαίσιο των δράσεων, αθηναϊκά μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα, φορείς και επιχειρήσεις ανοίγουν τις πόρτες τους για να καλωσορίσουν Έλληνες και ξένους επισκέπτες, ενώ ταυτόχρονα διοργανώνονται συναυλίες -σε δρόμους, πάρκα και στοές-, θεματικές διαδρομές περιπάτου και ποδηλάτου, βραδιές γαστρονομίας και αθλητικές δράσεις στην ύπαιθρο.

Πικ-νικ, πάρτι στη Βαρβάκειο, αλλά και τζαζ συναυλία

Η ατζέντα του This is Athens City Festival περιλαμβάνει ένα πλήρες πρόγραμμα, με έμφαση στις πρωτότυπες δράσεις: Από ένα ψυχαγωγικό ολοήμερο πικ-νικ στην Ακαδημία Πλάτωνος κι ένα street πάρτι στη Βαρβάκειο μέχρι έναν περίπατο ειδικού ενδιαφέροντος στο Αστεροσκοπείο Αθηνών και μία τζαζ συναυλία στη βεράντα του Μουσείου της Ακρόπολης. Κάθε εκδήλωση αναδεικνύει ένα διαφορετικό σημείο, φέρνοντας κοντά τους Αθηναίους με την πόλη τους, και τους επισκέπτες με τις δυνατές εμπειρίες που προσφέρει η πρωτεύουσα.

«Η Αθήνα επιστρέφει στους ρυθμούς της κι εμείς δημιουργούμε μία γιορτή-θεσμό για την πόλη, προσκαλώντας τους Αθηναίους και τους επισκέπτες σε αυτό το ανοιχτό, πρότυπο Φεστιβάλ, που εκτείνεται στο κέντρο και τις γειτονιές. Το This is Athens City Festival είναι το αποτέλεσμα της δημιουργικής συνεργασίας που έχουμε με όλους τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, υλοποιώντας δράσεις προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας, αλλά και της δυναμικής προβολής της Αθήνας στην Ελλάδα και το εξωτερικό», τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), που έχει αναλάβει την υλοποίηση του This is Athens City Festival, πραγματοποιήθηκε ανοιχτό κάλεσμα προς όλες τις επιχειρήσεις, τους συλλογικούς φορείς και τα ιδρύματα που σχετίζονται με τον πολιτισμό, προκειμένου, είτε να προτείνουν νέες δράσεις, είτε να εντάξουν τις ήδη υπάρχουσες στο Φεστιβάλ. Αποτέλεσμα ήταν να προκύψει ένα εξωστρεφές, ανοιχτό πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλους, με περισσότερες από 100 εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας, σε όλη την πόλη.

Το This is Athens City Festival αποτελεί διοργάνωση του This is Athens, του επίσημου οδηγού για την προβολή της πόλης στο εξωτερικό και βασικού πυλώνα της ΕΑΤΑ.