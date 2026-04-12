Ανάσταση στον Νέο Κόσμο χωρίς μολότοφ φέτος - Πότε ξεκίνησε αυτό το «έθιμο»

Όποιος βρέθηκε το βράδυ της Ανάστασης στον Νέο Κόσμο, στον Ιερό Ναό Αναλήψεως, αντίκρισε μια εικόνα διαφορετική από τα προηγούμενα χρόνια.

«Στον Νέο Κόσμο συνηθίζουμε τα τελευταία χρόνια να έχουμε Ανάσταση με μολότοφ, φέτος η είδηση είναι πως είχαμε Ανάσταση χωρίς μολότοφ» σχολίασαν στον αέρα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο από τις 5».

Η παρουσία της Αστυνομίας δεν ήταν απλώς διακριτική, αλλά ιδιαίτερα έντονη, με άνδρες και γυναίκες των ΜΑΤ να βρίσκονται στο σημείο.

Σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή είχε αναπτυχθεί ισχυρή αστυνομική δύναμη, στο πλαίσιο συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου. Πριν ακόμη φτάσουν οι πολίτες στον ναό, πραγματοποιούνταν έλεγχοι σε σακίδια, στην οδό Λαγουμιτζή και στα γύρω σημεία πρόσβασης.

Ανάσταση στον Νέο Κόσμο: Συλλήψεις για το «έθιμο» με τις μολότοφ

Από τους ελέγχους προέκυψαν τέσσερις συλλήψεις, ενώ κατασχέθηκαν περισσότερες από 110 βόμβες μολότοφ, καθώς και πάνω από 30 ναυτικές φωτοβολίδες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας εκ των συλληφθέντων ήταν ανήλικος και βρισκόταν μαζί με ομάδα ατόμων που μετέφεραν μεγάλες σακούλες σκουπιδιών, μέσα στις οποίες εντοπίστηκαν οι μολότοφ.

Το φαινόμενο αυτό, που τα τελευταία χρόνια είχε εμφανιστεί στην περιοχή ως ένα ιδιότυπο «έθιμο» από το 2011 και μετά- με μολότοφ αντί για βεγγαλικά τη νύχτα της Ανάστασης- φέτος απετράπη, καταλήγει η ΕΡΤ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

