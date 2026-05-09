Αχαΐα: Συναγερμός στις αρχές - Εντοπίστηκαν 10 κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Αχαΐα, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων φυματίωσης.

Δέκα επιβεβαιωμένα κρούσματα φυματίωσης, εντοπίστηκαν σύμφωνα με τις πληροφορίες σε εργάτες γης στην περιοχή της Αχαΐας, προκαλώντας κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών.

Οι ασθενείς νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Ρίου, ενώ η υπόθεση έρχεται λίγες ημέρες μετά τον θάνατο 20χρονου από λεπτοσπείρωση, γεγονός που έχει αυξήσει την ανησυχία στην περιοχή.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τεθεί σε συναγερμό και προχωρούν σε εκτεταμένους ελέγχους, προκειμένου να περιοριστεί η πιθανότητα περαιτέρω διασποράς της νόσου. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται ιχνηλάτηση επαφών των κρουσμάτων, αλλά και έλεγχος στους χώρους όπου διαμένουν οι εργάτες γης.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν τη χορήγηση προληπτικής φαρμακευτικής αγωγής σε άτομα που θεωρούνται στενές επαφές των νοσούντων, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της φυματίωσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής στις περιοχές όπου εργάζονται και διαμένουν εποχικοί εργάτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια με τη συμμετοχή του Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), με στόχο τον άμεσο σχεδιασμό μέτρων αντιμετώπισης της κατάστασης και τον καλύτερο συντονισμό των αρμόδιων φορέων.

