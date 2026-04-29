Λεπτοσπείρωση: Συναγερμός για τη λοίμωξη μετά από θανατηφόρο κρούσμα - Ποιοι πρέπει να προσέχουν

Συναγερμός έχει σημάνει για τη λεπτοσπείρωση στη Ζάκυνθο, με αφορμή θανατηφόρο περιστατικό αλλά και τρία ακόμη κρούσματα.

Όπως ανέφερε η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, το νησί καταγράφει τα τελευταία χρόνια αυξημένη παρουσία της νόσου, όπως και γενικότερα τα Ιόνια Νησιά και η Δυτική Ελλάδα.

Η λεπτοσπείρωση είναι βακτηριακή λοίμωξη που μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο. Όπως εξήγησε, πηγές μετάδοσης δεν είναι μόνο τα τρωκτικά, αλλά και ζώα, όπως σκύλοι και βοοειδή. Θεωρητικά οποιοσδήποτε μπορεί να νοσήσει, ωστόσο αυξημένο κίνδυνο αντιμετωπίζουν όσοι εργάζονται στην ύπαιθρο ή σε εργασίες όπως η αποκομιδή απορριμμάτων.

Σύμφωνα με την επιδημιολογική εικόνα, έχουν καταγραφεί περίπου 20 περιστατικά στις συγκεκριμένες περιοχές. Όπως ανέφερε, μετά από περιόδους έντονων βροχοπτώσεων και την άνοδο της θερμοκρασίας, δημιουργούνται στάσιμα νερά, όπου συσσωρεύονται ακαθαρσίες από βιολογικά υγρά τρωκτικών ή άλλων μολυσμένων ζώων, αυξάνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης.

Συναγερμός για λεπτοσπείρωση: Πού πρέπει να δοθεί προσοχή

Η νόσος, όπως τόνισε, εμφανίζεται στους περισσότερους ως γριπώδης συνδρομή. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρές επιπλοκές, όπως ηπατονεφρική ανεπάρκεια, μηνιγγίτιδα, ακόμη και θάνατο.

Επειδή πρόκειται για βακτηριακή λοίμωξη, η έγκαιρη χορήγηση αντιβίωσης μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη θεραπεία. Για τον λόγο αυτό, συστήνεται σε όσους εμφανίζουν πυρετό, ιδιαίτερα στις περιοχές υψηλού κινδύνου, να απευθύνονται άμεσα σε γιατρό.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε δραστηριότητες όπως αγροτικές εργασίες ή καθαρισμοί (π.χ. σε υπόγεια), όπου συνιστάται η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, όπως γάντια, κλειστά παπούτσια και μακριά ρούχα.

Κρίνεται επίσης απαραίτητο, το καλό πλύσιμο φρούτων και λαχανικών πριν από την κατανάλωση, καθώς υπάρχει πιθανότητα επιμόλυνσης από το έδαφος.

Όπως επισημάνθηκε, απαιτούνται εκτεταμένες μυοκτονίες, σωστή αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός περιοχών με στάσιμα νερά, ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου.

