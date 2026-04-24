Ζάκυνθος: Ο ΕΟΔΥ επιβεβαιώνει τον θάνατο άνδρα από λεπτοσπείρωση

Ένας 74χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από σοβαρή λοίμωξη λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο, όπου τον Απρίλιο καταγράφηκαν συνολικά τρία κρούσματα της νόσου, σύμφωνα με ενημέρωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Τα άλλα δύο κρούσματα αφορούν άνδρες ηλικίας 21 και 34 ετών. Ο 21χρονος έχει ήδη αναρρώσει, ενώ ο 34χρονος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου εκτός κινδύνου.

Ο ΕΟΔΥ διευκρινίζει ότι τα τρία κρούσματα δεν σχετίζονται επιδημιολογικά μεταξύ τους, καθώς εντοπίζονται σε διαφορετικές περιοχές του νησιού, χωρίς συγγενική ή επαγγελματική σύνδεση.

Η Ζάκυνθος καταγράφει διαχρονικά αυξημένη εμφάνιση λεπτοσπείρωσης, λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών και περιβαλλοντικών συνθηκών της. Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις και τα τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα στα τέλη Μαρτίου εκτιμάται ότι ευνόησαν τη διασπορά του βακτηρίου στο περιβάλλον.

Τι είναι η λεπτοσπείρωση

Όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα του ο ΕΟΔΥ, η λεπτοσπείρωση είναι μια λοιμώδης νόσος που προκαλείται από βακτήρια του γένους Leptospira. Μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο, κυρίως μέσω επαφής με μολυσμένα ούρα ή με νερό και έδαφος που έχουν επιμολυνθεί. Ο κίνδυνος αυξάνεται ιδιαίτερα μετά από πλημμύρες ή τυφώνες, όταν οι άνθρωποι εκτίθενται σε στάσιμα νερά.

Η νόσος προσβάλλει πολλά ζώα και τον άνθρωπο. Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφονται περίπου 1 εκατομμύριο κρούσματα ετησίως, με σχεδόν 60.000 θανάτους. Στην Ευρώπη εμφανίζεται κυρίως στη Μεσόγειο και στην Ανατολική Ευρώπη.\

Οι δύο φάσεις και τα συμπτώματα της λεπτοσπείρωσης:

Η περίοδος επώασης διαρκεί 2–30 ημέρες. Η νόσος συχνά εξελίσσεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη, διάρκειας 4–9 ημερών, εμφανίζονται συμπτώματα παρόμοια με της γρίπης:

πονοκέφαλος

ρίγη

μυϊκοί πόνοι

ναυτία,

εμετός

διάρροια.

Στη δεύτερη φάση, που είναι σοβαρότερη, μπορεί να παρουσιαστούν

υψηλός πυρετός

κιτρίνισμα του δέρματος και των ματιών (ίκτερος)

κοιλιακός πόνος

εξάνθημα

καθώς και επιπλοκές όπως νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια και μηνιγγίτιδα.

Χωρίς θεραπεία, η ανάρρωση μπορεί να διαρκέσει μήνες.

Η διάγνωση συχνά καθυστερεί, καθώς τα συμπτώματα μοιάζουν με άλλες ασθένειες. Η έγκαιρη χορήγηση αντιβιοτικών είναι καθοριστική για την αποφυγή σοβαρών επιπλοκών και την πλήρη ανάρρωση.

Η πρόληψη περιλαμβάνει αποφυγή επαφής με μολυσμένα νερά, χρήση προστατευτικού εξοπλισμού σε επαγγελματίες υψηλού κινδύνου, και έλεγχο των τρωκτικών. Η σωστή ενημέρωση και η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων αποτελούν τα βασικά μέτρα για τη μείωση της νόσου στον άνθρωπο και στα ζώα.

Με πληροφορίες από ΕΟΔΥ