Αγρότες: Ένταση με χημικά στη Θεσσαλονίκη - Αποκλεισμένος κόμβος στην Εγνατία Οδό

Σκηνικό μικροέντασης -με χημικά- ανάμεσα σε συγκεντρωμένους αγρότες και μονάδες της αστυνομίας καταγράφηκε σήμερα το μεσημέρι στα Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη.

Αίτημα των αγροτών, όπως έγινε γνωστό, ήταν να «σπάσουν» τον φραγμό της αστυνομίας και να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου, ενώ κάποιοι προσπάθησαν να περάσουν πεζή για καθιστική διαμαρτυρία.

Ωστόσο, γρήγορα εκδηλώθηκαν επεισόδια μπροστά στην πύλη του αγροκτήματος του πανεπιστημίου, ενώ από τις αστυνομικές δυνάμεις έγινε και χρήση δακρυγόνων.

Αγρότες: Κλειστός κόμβος στην Εγνατία Οδό

Την ίδια ώρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών προχώρησαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον κόμβο Κερδυλλίων επί της Εγνατίας Οδού Κερδυλλίων – Σερρών.

Η κυκλοφορία και διέλευση των οχημάτων θα γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Παράλληλα, οι αγρότες της Καρδίτσας παραμένουν στα μπλόκα τους, πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων, στα διόδια του Λόγγου, ενώ φορείς και σωματεία με ανακοινώσεις δηλώνουν τη στήριξή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Είμαστε ξεκάθαρα μαζί σας, σας στηρίζουμε από την αρχή γιατί έχετε δίκαια αιτήματα. Μαζί θα αγωνιστούμε. Όταν στηθούν όλα τα μπλόκα στη χώρα, θα ζητήσουμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό», δήλωσε χθες βράδυ ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, επισκεπτόμενος το μπλόκο των αγροτών στο Λόγγο Τρικάλων.

Αγρότες: Ενισχύονται τα μπλόκα παρά την κακοκαιρία

Ενισχύονται καθημερινά τα αγροτικά μπλόκα που έχουν στηθεί σε καίρια σημεία της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, παρά την κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, οι καθημερινές γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα καθορίζουν την πορεία των δράσεων, εξετάζοντας την επέκταση των σημείων κινητοποίησης και την υιοθέτηση νέων μορφών διεκδίκησης, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται συλλογικά, με στόχο, όπως λένε οι αγρότες, τη συντονισμένη και σαφή έκφραση των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου.

Στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής κρατούν από την 1η Δεκεμβρίου κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Στο πλευρό τους βρίσκονται αυτοκινητιστές με τα φορτηγά τους, τη συμπαράστασή τους εξέφρασαν ιδιοκτήτες ταξί και παραγωγοί λαϊκών αγορών, ενώ χθες το «παρών» στο μπλόκο έδωσαν ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι στα γραφεία τελετών της Θεσσαλονίκης.

Ενισχύθηκε από χθες το μπλόκο που έστησαν την 1η Δεκεμβρίου αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής στο τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας, με την άφιξη των συναδέλφων τους από τα Γιαννιτσά. Αν και οι συμμετέχοντες στο μπλόκο των Ευζώνων, αποφάσισαν στη χθεσινή γενική τους συνέλευση τον επ' αόριστον αποκλεισμό του τελωνείου, λόγω της κακοκαιρίας Byron και για λόγους ασφάλειας ανοίγουν τις πύλες του τελωνείου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κίνηση και να αποφευχθούν πιθανά ατυχήματα. Κανονικά -παρά τον αποκλεισμό- διεξάγεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα και οχημάτων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Παραμένει (από 1/12) το μπλόκο και στην είσοδο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, με τις κινητοποιήσεις να πραγματοποιούνται συνήθως τις μεσημβρινές ώρες από τη μία και τουλάχιστον για ένα δίωρο.