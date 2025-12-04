Αγρότες: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις – ΕΔΕ για την κλούβα που προσπάθησε να σπάσει το μπλόκο

Οι αγρότες εντείνουν- σε όλη τη χώρα- τις κινητοποιήσεις τους, στήνοντας μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες και αυξάνοντας συνεχώς τον αριθμό των τρακτέρ που συμμετέχουν.

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα, δηλώνοντας αποφασισμένοι να περάσουν ακόμη και τα Χριστούγεννα στον δρόμο. Στα μεγάλα μπλόκα της Νίκαιας και της Καρδίτσας έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 3.500 τρακτέρ, με συνεχείς ενισχύσεις από γύρω περιοχές, όπως μετέδωσε το Mega.

«Χθες και προχθές στο μπλόκο της Νίκαιας ήρθαν άλλα 450 τρακτέρ. Είναι ένας αγώνας επιβίωσης που θα τον φέρουμε εις πέρας με όλους τους συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα. Σκεφτόμαστε διάφορες μορφές δράσης, που θα δείχνει ότι υπάρχει μία τέτοια κλιμάκωση, περιμένοντας την ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε, πρέπει να λυθούν χρόνια ζητήματα, που θα δώσουν όμως μία προοπτική στον αγρότη να παράγει και να μείνει στο επάγγελμα», είπε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτική Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού Λάρισας.

«Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές, μπορούν να έρθουν οι βουλευτές στα μπλόκα μας να μιλήσουν. Δεν τολμούν όμως. Γι’ αυτό δεν θέλουμε πλέον να ακούμε τον κύριο πρωθυπουργό. Όπως αυτός έβαλε κόκκινες γραμμές σε εμάς, έτσι κι εμείς βάζουμε κόκκινη γραμμή. Όταν αισθανθεί ότι είναι έτοιμος να σοβαρευτεί γύρω από το αγροτικό, τότε θα μιλήσουμε», είπε ο αγρότης Κώστας Ανεστίδης.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έκανε τις πληρωμές στα επίπεδα στα οποία έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, κι έτσι οι αγρότες δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα με το να τους παρακρατηθεί η προσφορά στον ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ εισέπραξε από όσα επρόκειτο να εισπράξει ένα ποσό των 74 εκατ. ευρώ από τα 363 εκατ. που διετέθησαν και δημιουργήθηκε το πρόβλημα στους λογαριασμούς», εξήγησε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος σχετικά με τις καταγγελίες αγροτών για παρακράτηση φόρων από την ενίσχυση που έλαβαν.

Αγρότες: ΕΔΕ για την κλούβα που προσπάθησε να σπάσει το μπλόκο

Στις Σέρρες οι αγρότες έσπασαν τον κλοιό της αστυνομίας και προχώρησαν προς την Εθνική Οδό, ενώ στο Κιάτο σημειώθηκαν συγκρούσεις με χημικά και σπρωξίματα.

Οι αγρότες έχουν παραταχθεί στα σημεία εισόδου και εξόδου σε Προμαχώνα, Δοϊράνη, Εύζωνους και Κήπους, εμποδίζοντας τη διέλευση φορτηγών.

Στον Προμαχώνα αστυνομική κλούβα έκανε όπισθεν στον αυτοκινητόδρομο για να μπλοκάρει την πορεία των αγροτών, με αποτέλεσμα να εμβολίσει τρακτέρ, γεγονός για το οποίο έχει διαταχθεί ΕΔΕ, σύμφωνα με το Mega.

«Ο οδηγός της κλούβας των ΜΑΤ λειτούργησε καθαρά με δολοφονικά ένστικτα», σχολίασε ο κος Ανεστίδης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα τελωνεία θα κλείνουν συμβολικά, ενώ αύριο, Παρασκευή (5/12), οι αγρότες από την ανατολική Θεσσαλονίκη θα κλείσουν τον κόμβο του Αεροδρομίου.

Αγρότες: Νέος «χάρτης» των αγροτικών κινητοποιήσεων

Με αιχμή τις κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία, όπου η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και ο Ε-65 παραμένουν κλειστοί, τα μπλόκα επεκτείνονται πλέον στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα.

Στο Κιάτο σημειώθηκαν επεισόδια με την Αστυνομία και χρήση χημικών, όταν οι αγρότες προσπάθησαν να αποκλείσουν την Ολυμπία Οδό.

Οι αγρότες στη Νίκαια αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι την Κυριακή, ενισχύοντας τα μπλόκα και προετοιμάζοντας νέες δράσεις.

Ο δρόμος στο Καλπάκι άνοιξε πλήρως λίγο μετά τις 22:00. Οι αγρότες είχαν κρατήσει το σημείο κλειστό για αρκετές ώρες και το συντονιστικό τους αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις τους.

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες έκλεισαν για περίπου μία ώρα το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από τη Δευτέρα, ενώ δηλώνουν πως δεν πρόκειται να το ανοίξουν πριν ολοκληρώσουν την κινητοποίησή τους.

Στη Νίκαια, ένα από τα μεγαλύτερα μπλόκα της χώρας, ο αριθμός των τρακτέρ αυξάνεται καθημερινά. Λόγω κακοκαιρίας δεν αναμένονται νέες δράσεις έως την Κυριακή, όμως από την επόμενη εβδομάδα εξετάζονται συλλαλητήρια σε κέντρα πόλεων και αποκλεισμοί παράδρομων.

Παράλληλα, αναμένεται συγκέντρωση στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας για την εκδίκαση των δύο συλληφθέντων από τα επεισόδια της Κυριακής.

Οι αγρότες έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχώνα μετά από πολύωρη προσπάθεια. Την Πέμπτη στις 12:00 θα αποφασίσουν αν και για πόσο θα κλείσουν το τελωνείο. Υπάρχουν εισηγήσεις για αποκλεισμό μόνο των φορτηγών με αγροτικά προϊόντα, αλλά και προτάσεις για καθολικό κλείσιμο. Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία βουλγαρικών τηλεοπτικών σταθμών που καλύπτουν την κινητοποίηση.

Στον κόμβο της Καρδίτσας, στο μπλόκο του Ε-65, έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 2.000 αγροτικά μηχανήματα. Αύριο αντιπροσωπεία θα παραστεί στη δίκη των συλληφθέντων στη Λάρισα, ενώ για την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο στην Καρδίτσα, με τη συμμετοχή των τρακτέρ να εξαρτάται από τον καιρό.

Στην παλαιά εθνική Πατρών-Πύργου στήθηκε νέο μπλόκο στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, όπου περίπου 35 τρακτέρ έκλεισαν τον δρόμο για μία ώρα. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες σε Ερύμανθο, Αιγιάλεια, Αιτωλοακαρνανία, Άκτιο και Αγγελόκαστρο, με καθημερινές συνεδριάσεις για τον καθορισμό της στρατηγικής.

Στο Κιάτο επικράτησε ένταση όταν περίπου 200 αγρότες συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Έγινε χρήση χημικών και ο δρόμος έμεινε κλειστός για περίπου μία ώρα. Η αυριανή κινητοποίηση αναβάλλεται για την Παρασκευή.

Μετά τις 21:30 άνοιξε το τελωνείο των Ευζώνων, όπου οι αγρότες επέτρεπαν ούτως ή άλλως τη διέλευση φορτηγών με ελληνικά προϊόντα και οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Το μπλόκο, το οποίο είχε στηθεί την 1η Δεκεμβρίου, ενισχύεται καθημερινά και αναμένονται επιπλέον τρακτέρ από τα Γιαννιτσά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.