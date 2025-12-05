Αγρότες: Ενισχύονται τα μπλόκα παρά την κακοκαιρία - «Θα ζητήσουμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό»

Στα μπλόκα παραμένουν και σήμερα οι αγρότες της Καρδίτσας, πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων, στα διόδια του Λόγγου, ενώ φορείς και σωματεία με ανακοινώσεις δηλώνουν τη στήριξή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Είμαστε ξεκάθαρα μαζί σας, σας στηρίζουμε από την αρχή γιατί έχετε δίκαια αιτήματα. Μαζί θα αγωνιστούμε. Όταν στηθούν όλα τα μπλόκα στη χώρα, θα ζητήσουμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό», δήλωσε χθες βράδυ ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, επισκεπτόμενος το μπλόκο των αγροτών στο Λόγγο Τρικάλων.

Αγρότες: Ενισχύονται τα μπλόκα παρά την κακοκαιρία

Ενισχύονται καθημερινά τα αγροτικά μπλόκα που έχουν στηθεί σε καίρια σημεία της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, παρά την κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, οι καθημερινές γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα καθορίζουν την πορεία των δράσεων, εξετάζοντας την επέκταση των σημείων κινητοποίησης και την υιοθέτηση νέων μορφών διεκδίκησης, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται συλλογικά, με στόχο, όπως λένε οι αγρότες, τη συντονισμένη και σαφή έκφραση των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου.

Στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής κρατούν από την 1η Δεκεμβρίου κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Στο πλευρό τους βρίσκονται αυτοκινητιστές με τα φορτηγά τους, τη συμπαράστασή τους εξέφρασαν ιδιοκτήτες ταξί και παραγωγοί λαϊκών αγορών, ενώ χθες το «παρών» στο μπλόκο έδωσαν ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι στα γραφεία τελετών της Θεσσαλονίκης.

Ενισχύθηκε από χθες το μπλόκο που έστησαν την 1η Δεκεμβρίου αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής στο τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας, με την άφιξη των συναδέλφων τους από τα Γιαννιτσά. Αν και οι συμμετέχοντες στο μπλόκο των Ευζώνων, αποφάσισαν στη χθεσινή γενική τους συνέλευση τον επ' αόριστον αποκλεισμό του τελωνείου, λόγω της κακοκαιρίας Byron και για λόγους ασφάλειας ανοίγουν τις πύλες του τελωνείου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κίνηση και να αποφευχθούν πιθανά ατυχήματα. Κανονικά -παρά τον αποκλεισμό- διεξάγεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα και οχημάτων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Παραμένει (από 1/12) το μπλόκο και στην είσοδο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, με τις κινητοποιήσεις να πραγματοποιούνται συνήθως τις μεσημβρινές ώρες από τη μία και τουλάχιστον για ένα δίωρο.

Αγρότες: Σήμερα το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» - Αύριο στον κόμβο Δερβενίου

Στήνεται σήμερα και μέχρι τη μία το μεσημέρι το αργότερο, το αγροτικό μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο, ενώ δεν αποκλείεται να στηθεί και ένα δεύτερο στον κόμβο του «Μακεδονία». Στις κινητοποιήσεις αυτές συμμετέχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από Επανομή, Τρίλοφο, Βασιλικά, Χαλκιδική, Γαλάτιστα και Τρίγλια.

Αύριο, οι παραγωγοί του Δήμου Λαγκαδά προχωρούν στη δημιουργία αγροτοκτηνοτροφικού μπλόκου στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς. Η απόφαση ελήφθη σε χθεσινοβραδινή συνέλευση, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε εκτενώς ο τρόπος συμμετοχής των τοπικών παραγωγών στο πανελλαδικό κύμα κινητοποιήσεων. Νωρίς το πρωί του Σαββάτου (6/12), αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον Σοχό, την Άσσηρο, τα Καλλίνδοια, την Κορώνεια, τον Βερτίσκο, τον Λαγκαδά και τον Λαχανά θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται στις κεντρικές πλατείες των χωριών τους με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Από εκεί θα κινηθούν συντεταγμένα προς τον κόμβο Δερβενίου, όπου αναμένεται να φτάσουν έως τις 15:00 το αργότερο.

Αγρότες: Ο χάρτης των μπλόκων στη Δυτική Μακεδονία

Στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Φλώρινας και με βάση τον σχεδιασμό τους θα προχωρήσουν και σήμερα σε τρίωρο αποκλεισμό από τις 10 το πρωί. Αγροτικό μπλόκο και στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, όπου συμμετέχουν και μελισσοκόμοι και σύμφωνα με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης θα κλείνουν το σημείο καθημερινά, από τη μία μετά το μεσημέρι και για ένα τετράωρο.

Κοινό αγροτικό μπλόκο στήνουν αύριο στη διασταύρωση Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, αγρότες και κτηνοτρόφοι από Κοζάνη, Γρεβενά και Καστοριά, σύμφωνα με απόφαση γενικής συνέλευσης.

Αγρότες: Η εικόνα σε Πέλλα και Πιερία

Σε επ' αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας.

Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί (2/12) και στον κόμβο Κουλούρας, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους στο σημείο να μην έχουν προχωρήσει ακόμη σε αποκλεισμούς. Στη σημερινή τους συνέλευση θα καθορίσουν το επόμενο βήμα της κινητοποίησής τους.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους, στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας. Μεταξύ των αιτημάτων τους συμπεριλαμβάνονται η άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων -παλαιότερων και νεότερων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους. Ειδικά για την περιοχή της Βεγορίτιδας, οι αγρότες διεκδικούν αποζημίωση μέσω ΕΛΓΑ για τον παγετό που έπληξε τα ροδάκινα και άμεση προκαταβολή και επικαιροποίηση πληρωμών για τις ζημιές σε μήλα και κεράσια.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους αγροτικό μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης.

Αγρότες: Μπλόκο στα τελωνεία Προμαχώνα και Εξοχής

Τρακτέρ, αγροτικά οχήματα, φορτηγά, μέχρι και οχήματα μελισσοκόμων έχουν καταφτάσει στο τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, από παραγωγούς του νομού Σερρών, ενώ στην κινητοποίηση συμμετέχουν και εκπρόσωποι φορέων από άλλα εργατικά σωματεία. Στις 12 το μεσημέρι, οι συμμετέχοντες θα έχουν γενική συνέλευση προκειμένου να καθορίσουν το επόμενό τους βήμα και δεν αποκλείεται από τη μία μετά το μεσημέρι να προβούν σε αποκλεισμό του τελωνείου στον Παρομαχώνα, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- η άμεση καταβολή καθυστερούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, η μείωση του κόστους παραγωγής και η στήριξη των πληγέντων από την ευλογιά κτηνοτρόφων, οι οποίοι, όπως επισημαίνουν, βρίσκονται σε οριακό σημείο ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

Στη διασταύρωση Εξοχής, περίπου 500 μέτρα από το ομώνυμο τελωνείο, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, βρίσκονται από χθες το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νευροκοπίου με τα τρακτέρ και τα οχήματά τους. Στις 17.00 αναμένεται η γενική τους συνέλευση στο σημείο.

Στη Δράμα παραμένουν ενεργά αγροτικά μπλόκα στις διασταυρώσεις της Μαυρολεύκης και της Προσοτσάνης. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, με καθημερινές συνελεύσεις, θα αποφασίζουν συλλογικά για τη συνέχεια και τις μορφές των κινητοποιήσεών τους.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας, προχώρησαν χθες, Πέμπτη 4/12, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους, σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου, στο ύψος της Κάτω Αχαΐας. Η κίνηση των οχημάτων γινόταν στην παλαιά εθνική οδό Πατρών -Πύργου, μεταξύ των κόμβων ΒΙ.ΠΕ, στην Αχαΐα και Βάρδας, στην Ηλεία.