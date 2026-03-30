Άγιο Φως: Τα δύο επικρατέστερα σενάρια που εξετάζονται για τη μεταφορά του

Η άφιξη του Αγίου Φωτός στη χώρα αυτή τη χρονιά, πραγματοποιείται υπό τη σκιά ενός ιδιαίτερα τεταμένου διεθνούς σκηνικού, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις να δημιουργούν πρωτόγνωρη αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά μια από τις πιο ιερές στιγμές της Ορθοδοξίας.

Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα τόσο για την Τελετή Αφής στον Πανάγιο Τάφο όσο και για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα.

Μάλιστα, το κλίμα αβεβαιότητας ενισχύθηκε μετά το περιστατικό της περασμένης Κυριακής, όταν, αρχικά, δεν επετράπη η είσοδος στον Καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων, στον Πανάγιο Τάφο.

Αν και η απόφαση ανακλήθηκε, το γεγονός προκάλεσε έντονο προβληματισμό, την ώρα που τα Ιεροσόλυμα θυμίζουν σχεδόν έρημη πόλη ενόψει Πάσχα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Άγιο Φως: Πώς θα έρθει στην Ελλάδα εν μέσω πολέμου





Άγιο Φως: Τα σενάρια για τη μεταφορά

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ελληνική πλευρά βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, με το υπουργείο Εξωτερικών και την Πολεμική Αεροπορία να επεξεργάζονται εναλλακτικά σχέδια.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, οι τελικές αποφάσεις για την αποστολή και τη διαδικασία μεταφοράς αναμένονται άμεσα, ενώ θεωρείται δεδομένο ότι η αποστολή θα είναι ολιγομελής.

Σε περίπτωση που ο εναέριος χώρος δεν είναι διαθέσιμος, εξετάζονται δύο βασικά σενάρια: είτε το Άγιο Φως να μεταφερθεί οδικώς προς αεροδρόμιο της Αιγύπτου και από εκεί αεροπορικώς στην Ελλάδα, είτε να ακολουθηθεί διαδρομή μέσω Ιορδανίας και του αεροδρομίου του Αμμάν.