ΥΠΕΞ για Καθολικό Πατριάρχη: «Η Ελλάδα εκφράζει βαθιά ανησυχία, εμποδίστηκε να εισέλθει στον Ναό»

Η αστυνομία εμπόδισε τον πατριάρχη Pierbattista Pizzaballa να εισέλθει στον Ναό της Αναστάσεως

The LiFO team
Φωτ. EPA: Pierbattista Pizzaballa
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε το περιστατικό στην Ιερουσαλήμ, όπου ο Λατίνος Πατριάρχης Pierbattista Pizzaballa εμποδίστηκε να εισέλθει στον Ναό του Παναγίου Τάφου, ανήμερα της Κυριακής των Βαΐων για τους Καθολικούς.

Η ισραηλινή αστυνομία περιόρισε την πρόσβαση σε σημεία της Παλιάς Πόλης για λόγους ασφαλείας, στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζονται εδώ κι ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου. Ωστόσο, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή να επιτραπεί άμεσα η είσοδος του Λατίνου Πατριάρχη στον Πανάγιο Τάφο, ενώ δεσμεύτηκε ότι ο ναός θα παραμείνει ανοιχτός τις επόμενες ημέρες.

Με ανακοίνωσή του, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για το περιστατικό.

«Η Ελλάδα εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων εμποδίστηκε χθες να εισέλθει στον Ναό του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ για να τελέσει την Καθολική Κυριακή των Βαΐων», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».

«Παρά τις τρέχουσες συνθήκες, το status quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να τηρείται πλήρως από όλους και με καλή πίστη. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των επικείμενων εορτασμών του Πάσχα. Η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη και την αμέριστη υποστήριξή της προς τις χριστιανικές Εκκλησίες της Ιερουσαλήμ και επαναλαμβάνει τη σημασία του σεβασμού του status quo του Παναγίου Τάφου υπό όλες τις συνθήκες», καταλήγει.

 
 
